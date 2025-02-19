19 февраля 2025

Пермские вузы испытывают сложности с набором студентов-целевиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Абитуриенты не идут на целевое обучение
Абитуриенты не идут на целевое обучение Фото:

В Пермском крае очень мало желающих получить бесплатное высшее образование, заключив договор с будущим работодателем. По информации вузов, государственная квота на бюджетные места не используется полностью.

«Несмотря на материальную поддержку во время обучения и карьерные перспективы, абитуриенты осторожно относятся к заключению таких договоров. Некоторых пугают штрафные санкции и отработка на предприятии после завершения обучения», — пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов.

Тем не менее, интерес к некоторым направлениям обучения в регионе сохраняется высоким. В частности, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) большой спрос на социально-гуманитарные программы, а в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) активно поступают на инженерные и технические специальности.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский медуниверситет испытывает сложности с целевым набором студентов. Квоты на обучение в 2024 году не были закрыты в полном объеме. 

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В Пермском крае очень мало желающих получить бесплатное высшее образование, заключив договор с будущим работодателем. По информации вузов, государственная квота на бюджетные места не используется полностью. «Несмотря на материальную поддержку во время обучения и карьерные перспективы, абитуриенты осторожно относятся к заключению таких договоров. Некоторых пугают штрафные санкции и отработка на предприятии после завершения обучения», — пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов. Тем не менее, интерес к некоторым направлениям обучения в регионе сохраняется высоким. В частности, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) большой спрос на социально-гуманитарные программы, а в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) активно поступают на инженерные и технические специальности. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский медуниверситет испытывает сложности с целевым набором студентов. Квоты на обучение в 2024 году не были закрыты в полном объеме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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