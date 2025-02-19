Пермские вузы испытывают сложности с набором студентов-целевиков

В Пермском крае очень мало желающих получить бесплатное высшее образование, заключив договор с будущим работодателем. По информации вузов, государственная квота на бюджетные места не используется полностью.
«Несмотря на материальную поддержку во время обучения и карьерные перспективы, абитуриенты осторожно относятся к заключению таких договоров. Некоторых пугают штрафные санкции и отработка на предприятии после завершения обучения», — пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов.
Тем не менее, интерес к некоторым направлениям обучения в регионе сохраняется высоким. В частности, в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) большой спрос на социально-гуманитарные программы, а в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) активно поступают на инженерные и технические специальности.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермский медуниверситет испытывает сложности с целевым набором студентов. Квоты на обучение в 2024 году не были закрыты в полном объеме.
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