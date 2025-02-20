Глава Франции и премьер-министр Британии напросились на переговоры с США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Франции Эммануэль Макрон уговорили США принять участие в мирных переговорах по украинскому конфликту. Об этом сообщил президент Америки Дональд Трамп.
«Он (Стармер) скоро прибудет. Он попросился приехать», — заявил Трамп во время выступления на саммите предпринимателей FII Priority в штате Флорида. Трансляция идет на сайте Белого дома.
Также и Эммануэль Макрон скоро приедет в Вашингтон. По данным Трампа, визит французского лидера британского премьера стоит ожидать 24 февраля.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что перспективы по достижению мира на Украине в ходе переговоров «хорошие». Он также позитивно оценил прошедший 18 февраля диалог США и России в Эр-Рияде, пишет RT.
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