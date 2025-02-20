Глава Франции и премьер-министр Британии напросились на переговоры с США

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Макрон решил принять участие в украинских переговорах, поэтому едет в Вашингтон
Макрон решил принять участие в украинских переговорах, поэтому едет в Вашингтон Фото:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Франции Эммануэль Макрон уговорили США принять участие в мирных переговорах по украинскому конфликту. Об этом сообщил президент Америки Дональд Трамп. 

«Он (Стармер) скоро прибудет. Он попросился приехать», — заявил Трамп во время выступления на саммите предпринимателей FII Priority в штате Флорида. Трансляция идет на сайте Белого дома. 

Также и Эммануэль Макрон скоро приедет в Вашингтон. По данным Трампа, визит французского лидера британского премьера стоит ожидать 24 февраля. 

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что перспективы по достижению мира на Украине в ходе переговоров «хорошие». Он также позитивно оценил прошедший 18 февраля диалог США и России в Эр-Рияде, пишет RT.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Франции Эммануэль Макрон уговорили США принять участие в мирных переговорах по украинскому конфликту. Об этом сообщил президент Америки Дональд Трамп.  «Он (Стармер) скоро прибудет. Он попросился приехать», — заявил Трамп во время выступления на саммите предпринимателей FII Priority в штате Флорида. Трансляция идет на сайте Белого дома.  Также и Эммануэль Макрон скоро приедет в Вашингтон. По данным Трампа, визит французского лидера британского премьера стоит ожидать 24 февраля.  Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что перспективы по достижению мира на Украине в ходе переговоров «хорошие». Он также позитивно оценил прошедший 18 февраля диалог США и России в Эр-Рияде, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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