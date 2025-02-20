Кузбасские школьники получат компенсацию после участия в порно

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Подросток, переславший знакомой порно с несовершеннолетними, обязан выплатить компенсацию
Подросток, переславший знакомой порно с несовершеннолетними, обязан выплатить компенсацию Фото:

Двое несовершеннолетних из Мариинска в Кемеровской области, состоявшие в интимной связи, получат финансовую компенсацию от трех человек вследствие незаконного распространения их личных фотографий и видеоматериалов порнографического характера. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.

«Суд обязал всех причастных к распространению порнографических изображений несовершеннолетних выплатить в пользу этих подростков компенсацию морального вреда», — заявили в суде. Информацию передает РИА «Новости». 

Изготовителем порнографических материалов и их распространителем оказался 13-летний подросток. Теперь его законный представитель обязан выплатить по 20 тысяч рублей каждому из подростков, изображенных на материалах. Уголовное преследование в отношении подростка не было инициировано из-за его возраста.

Этот юноша переслал изображения знакомому, который в свою очередь переслал полученные материалы 18-летней девушке, близко знакомой с семьей девочки, изображенной на фото и видео. Она, в свою очередь, перенаправила полученные файлы родственникам несовершеннолетней. В итоге, суд назначил 18-летнему подростку условное лишение свободы сроком три года и один месяц с испытательным сроком в полтора года, кроме того, он обязан выплатить 35 тысяч рублей девочке, изображенной на данных материалах, а мальчику — 20 тысяч рублей. Местная жительница, которой он пересылал материалы, должна выплатить каждому пострадавшему подростку по 5 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. Ее по обвинению в этом преступлении оправдали, так как девушка передавала файлы, полагая, что они не будут распространены среди посторонних лиц, и намеревалась таким образом информировать родственников о неподобающем поведении девочки

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Двое несовершеннолетних из Мариинска в Кемеровской области, состоявшие в интимной связи, получат финансовую компенсацию от трех человек вследствие незаконного распространения их личных фотографий и видеоматериалов порнографического характера. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда. «Суд обязал всех причастных к распространению порнографических изображений несовершеннолетних выплатить в пользу этих подростков компенсацию морального вреда», — заявили в суде. Информацию передает РИА «Новости».  Изготовителем порнографических материалов и их распространителем оказался 13-летний подросток. Теперь его законный представитель обязан выплатить по 20 тысяч рублей каждому из подростков, изображенных на материалах. Уголовное преследование в отношении подростка не было инициировано из-за его возраста. Этот юноша переслал изображения знакомому, который в свою очередь переслал полученные материалы 18-летней девушке, близко знакомой с семьей девочки, изображенной на фото и видео. Она, в свою очередь, перенаправила полученные файлы родственникам несовершеннолетней. В итоге, суд назначил 18-летнему подростку условное лишение свободы сроком три года и один месяц с испытательным сроком в полтора года, кроме того, он обязан выплатить 35 тысяч рублей девочке, изображенной на данных материалах, а мальчику — 20 тысяч рублей. Местная жительница, которой он пересылал материалы, должна выплатить каждому пострадавшему подростку по 5 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. Ее по обвинению в этом преступлении оправдали, так как девушка передавала файлы, полагая, что они не будут распространены среди посторонних лиц, и намеревалась таким образом информировать родственников о неподобающем поведении девочки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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