19 февраля 2025

В школах Кургана из-за морозов отменили занятия второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане некоторые школьники останутся дома
В Кургане некоторые школьники останутся дома Фото:

Из-за сильных морозов в Курганской области занятия для учащихся 1-4 классов второй смены в школах будут отменены и переведены на дистанционный формат. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«В связи с низкой температурой воздуха занятия второй смены с 1 по 4 класс включительно в очной форме отменяются. Занятия будут проводиться с использованием дистанционных технологий», — уточнили в администрации. Информация размещена на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмена занятий для учащихся начальных классов в Кургане происходит в соответствии с утвержденной температурной шкалой, которая предусматривает переход на дистанционное обучение при определенных погодных условиях. Родители имеют право самостоятельно решать, отправлять ли детей в школу в морозы или нет, особенно если дорога до учебного заведения длинная и сопряжена с рисками для здоровья.

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Из-за сильных морозов в Курганской области занятия для учащихся 1-4 классов второй смены в школах будут отменены и переведены на дистанционный формат. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «В связи с низкой температурой воздуха занятия второй смены с 1 по 4 класс включительно в очной форме отменяются. Занятия будут проводиться с использованием дистанционных технологий», — уточнили в администрации. Информация размещена на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмена занятий для учащихся начальных классов в Кургане происходит в соответствии с утвержденной температурной шкалой, которая предусматривает переход на дистанционное обучение при определенных погодных условиях. Родители имеют право самостоятельно решать, отправлять ли детей в школу в морозы или нет, особенно если дорога до учебного заведения длинная и сопряжена с рисками для здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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