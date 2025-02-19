В школах Кургана из-за морозов отменили занятия второй смены

Из-за сильных морозов в Курганской области занятия для учащихся 1-4 классов второй смены в школах будут отменены и переведены на дистанционный формат. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.
«В связи с низкой температурой воздуха занятия второй смены с 1 по 4 класс включительно в очной форме отменяются. Занятия будут проводиться с использованием дистанционных технологий», — уточнили в администрации. Информация размещена на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Отмена занятий для учащихся начальных классов в Кургане происходит в соответствии с утвержденной температурной шкалой, которая предусматривает переход на дистанционное обучение при определенных погодных условиях. Родители имеют право самостоятельно решать, отправлять ли детей в школу в морозы или нет, особенно если дорога до учебного заведения длинная и сопряжена с рисками для здоровья.
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