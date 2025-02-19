Съемки завершены - впереди монтаж
На Кубани завершились съемки сериала «Знахарь». В нем сыграла пермская актриса Светлана Пермякова.
«Съемки завершены, и впереди нас ждет премьера! Спасибо всей команде за потрясающую работу, поддержку и атмосферу на площадке!» — написала она в Telegram.
«Знахарь» — это история о водителе скорой помощи, который из-за долгов сбежал из Москвы в южную станицу, где его приняли за долгожданного врача. В главных ролях в сериале снялись Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко.
Съемки шли в станице Краснодарского края
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!