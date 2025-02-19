19 февраля 2025

Пермская актриса Светлана Пермякова завершила съемки в новом сериале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съемки завершены - впереди монтаж
Съемки завершены - впереди монтаж Фото:

На Кубани завершились съемки сериала «Знахарь». В нем сыграла пермская актриса Светлана Пермякова.

«Съемки завершены, и впереди нас ждет премьера! Спасибо всей команде за потрясающую работу, поддержку и атмосферу на площадке!» — написала она в Telegram.

«Знахарь» — это история о водителе скорой помощи, который из-за долгов сбежал из Москвы в южную станицу, где его приняли за долгожданного врача. В главных ролях в сериале снялись Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко.

Съемки шли в станице Краснодарского края
Съемки шли в станице Краснодарского края
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Кубани завершились съемки сериала «Знахарь». В нем сыграла пермская актриса Светлана Пермякова. «Съемки завершены, и впереди нас ждет премьера! Спасибо всей команде за потрясающую работу, поддержку и атмосферу на площадке!» — написала она в Telegram. «Знахарь» — это история о водителе скорой помощи, который из-за долгов сбежал из Москвы в южную станицу, где его приняли за долгожданного врача. В главных ролях в сериале снялись Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...