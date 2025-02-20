Украинские спецслужбы пытались убить чиновника в Саратовской области

Диверсант, получивший распоряжение от украинских спецслужб, хотел убить чиновника из Саратовской области. ЦОС ФСБ РФ сообщает, что злоумышленник планировал подорвать его личный автомобиль.
«Федеральной службой безопасности России предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина Российской Федерации 1976 года рождения», — говорится в сообщении федеральной службы безопасности.
Во время задержания диверсант оказал сопротивление. Он был нейтрализован ответным огнем. Позже у него обнаружили взрывчатку и пистолет Макарова. В доме найдены взрывчатые вещества.
Известно, что преступник, готовивший покушение, проходил подготовку в Киеве. Оттуда его отправили в Россию, чтобы совершить серию терактов. Сообщатся, что диверсант собирал данные о чиновнике. следил за военным аэродромом в Энгельсе. СК РФ возбудил уголовное дело.
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