Топ УВЗ Мешков подтвердил смену названия боевой машины «Терминатор»

20 февраля 2025 в 12:23 Размер текста - 17 +

К текущему наименованию боевой машины возникли вопросы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», выпуском которой занимаются на нижнетагильском «Уралвагонзаводе», может сменить название. Об этом заявил член совета директоров концерна Игорь Мешков. БМПТ так назвали, чтобы привлечь внимание покупателей. Но сейчас, когда «Терминатор» доказал, что может занять место в боевых порядках РФ, к названию возникли вопросы. «В обществе кулуарно уже давно поднимается вопрос об отказе от американского названия грозной русской машины», — пишет «Российская газета», ссылаясь на Мешкова. «Терминатор» активно используется в рамках российской спецоперации на Украине. Машина непрерывно совершенствуется. Ее основными преимуществами называют высокую защищенность и ураганную мощь. Техника оснащена двумя спаренными 30-мм пушками. Способна выдержать атаку дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», выпуском которой занимаются на нижнетагильском «Уралвагонзаводе», может сменить название. Об этом заявил член совета директоров концерна Игорь Мешков. БМПТ так назвали, чтобы привлечь внимание покупателей. Но сейчас, когда «Терминатор» доказал, что может занять место в боевых порядках РФ, к названию возникли вопросы. «В обществе кулуарно уже давно поднимается вопрос об отказе от американского названия грозной русской машины», — пишет «Российская газета», ссылаясь на Мешкова. «Терминатор» активно используется в рамках российской спецоперации на Украине. Машина непрерывно совершенствуется. Ее основными преимуществами называют высокую защищенность и ураганную мощь. Техника оснащена двумя спаренными 30-мм пушками. Способна выдержать атаку дронов.