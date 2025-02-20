В Петербурге зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,3%

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За отчетную неделю в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 41 036 случаев заболеваний
За отчетную неделю в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 41 036 случаев заболеваний Фото:

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на 6,3%. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«На 7-й календарной неделе текущего года (с 10 февраля по 16 февраля 2025) показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Петербурге продемонстрировали небольшой рост — на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей», — пишет Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу в официальной группе ВКонтакте. Несмотря на увеличение числа случаев, общая эпидемиологическая ситуация остается под контролем, и распространение инфекций не достигло эпидемического порога. Особое внимание стоит уделить детской возрастной группе от трех до шести лет, которая остается наиболее уязвимой к ОРВИ и гриппу.

За отчетную неделю в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 41 036 случаев заболеваний, включая ОРВИ, грипп и COVID-19. Из них 55,1% случаев подтвердились как вирус гриппа. Также были выявлены другие респираторные вирусы, такие как РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. Лабораторно подтверждено 1307 случаев гриппа, что увеличивает общее количество случаев за текущий эпидсезон до 5216. Что касается COVID-19, на 7-й неделе было зафиксировано снижение числа заболевших на 12,6%, что свидетельствует о 679 новых случаях. Это указывает на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе.

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В Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на 6,3%. Об этом сообщает Роспотребнадзор. «На 7-й календарной неделе текущего года (с 10 февраля по 16 февраля 2025) показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Петербурге продемонстрировали небольшой рост — на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей», — пишет Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу в официальной группе ВКонтакте. Несмотря на увеличение числа случаев, общая эпидемиологическая ситуация остается под контролем, и распространение инфекций не достигло эпидемического порога. Особое внимание стоит уделить детской возрастной группе от трех до шести лет, которая остается наиболее уязвимой к ОРВИ и гриппу. За отчетную неделю в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 41 036 случаев заболеваний, включая ОРВИ, грипп и COVID-19. Из них 55,1% случаев подтвердились как вирус гриппа. Также были выявлены другие респираторные вирусы, такие как РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. Лабораторно подтверждено 1307 случаев гриппа, что увеличивает общее количество случаев за текущий эпидсезон до 5216. Что касается COVID-19, на 7-й неделе было зафиксировано снижение числа заболевших на 12,6%, что свидетельствует о 679 новых случаях. Это указывает на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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