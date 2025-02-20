В Петербурге зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,3%

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на 6,3%. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«На 7-й календарной неделе текущего года (с 10 февраля по 16 февраля 2025) показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Петербурге продемонстрировали небольшой рост — на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей», — пишет Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу в официальной группе ВКонтакте. Несмотря на увеличение числа случаев, общая эпидемиологическая ситуация остается под контролем, и распространение инфекций не достигло эпидемического порога. Особое внимание стоит уделить детской возрастной группе от трех до шести лет, которая остается наиболее уязвимой к ОРВИ и гриппу.
За отчетную неделю в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 41 036 случаев заболеваний, включая ОРВИ, грипп и COVID-19. Из них 55,1% случаев подтвердились как вирус гриппа. Также были выявлены другие респираторные вирусы, такие как РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. Лабораторно подтверждено 1307 случаев гриппа, что увеличивает общее количество случаев за текущий эпидсезон до 5216. Что касается COVID-19, на 7-й неделе было зафиксировано снижение числа заболевших на 12,6%, что свидетельствует о 679 новых случаях. Это указывает на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.