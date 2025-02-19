В главном парке Екатеринбурга запустят сотни салютов в честь Дня защитника Отечества

Военные запустят 500 салютов в екатеринбургском ЦПКиО 23 февраля

20 февраля 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Запуском займутся военнослужащие ЦВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в День защитника Отечества артиллеристы запустят 500 салютов и устроят десятки звуковых залпов из боевых пушек в центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. «Расчеты ЗиС-3 выполнят 30 залпов с территории ЦПКиО. Кроме раритетных орудий, вечернее небо над Екатеринбургом раскрасят более пятисот салютных изделий: „Ассоль“, „Фиалка“ и „Вега“», — следует из сообщения на сайте ведомства. Точное время, во сколько начнется залп, не уточняется, однако в прошлом году мероприятие стартовало в 21:00. Военнослужащие Центрального военного округа уже приступили к тренировкам на раритетных 76-ти миллиметровых противотанковых пушках ЗиС-3 образца 1942 года. В ходе подготовки бойцы отрабатывают синхронность подноса снарядов, заряжания и выстрелов из орудий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в День защитника Отечества артиллеристы запустят 500 салютов и устроят десятки звуковых залпов из боевых пушек в центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. «Расчеты ЗиС-3 выполнят 30 залпов с территории ЦПКиО. Кроме раритетных орудий, вечернее небо над Екатеринбургом раскрасят более пятисот салютных изделий: „Ассоль“, „Фиалка“ и „Вега“», — следует из сообщения на сайте ведомства. Точное время, во сколько начнется залп, не уточняется, однако в прошлом году мероприятие стартовало в 21:00. Военнослужащие Центрального военного округа уже приступили к тренировкам на раритетных 76-ти миллиметровых противотанковых пушках ЗиС-3 образца 1942 года. В ходе подготовки бойцы отрабатывают синхронность подноса снарядов, заряжания и выстрелов из орудий.