19 февраля 2025

В главном парке Екатеринбурга запустят сотни салютов в честь Дня защитника Отечества

Военные запустят 500 салютов в екатеринбургском ЦПКиО 23 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Салют на День защитника Отечества. Екатеринбург, салют, фейерверк
Запуском займутся военнослужащие ЦВО Фото:

В Екатеринбурге в День защитника Отечества артиллеристы запустят 500 салютов и устроят десятки звуковых залпов из боевых пушек в центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

«Расчеты ЗиС-3 выполнят 30 залпов с территории ЦПКиО. Кроме раритетных орудий, вечернее небо над Екатеринбургом раскрасят более пятисот салютных изделий: „Ассоль“, „Фиалка“ и „Вега“», — следует из сообщения на сайте ведомства. Точное время, во сколько начнется залп, не уточняется, однако в прошлом году мероприятие стартовало в 21:00.

Военнослужащие Центрального военного округа уже приступили к тренировкам на раритетных 76-ти миллиметровых противотанковых пушках ЗиС-3 образца 1942 года. В ходе подготовки бойцы отрабатывают синхронность подноса снарядов, заряжания и выстрелов из орудий.

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В Екатеринбурге в День защитника Отечества артиллеристы запустят 500 салютов и устроят десятки звуковых залпов из боевых пушек в центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. «Расчеты ЗиС-3 выполнят 30 залпов с территории ЦПКиО. Кроме раритетных орудий, вечернее небо над Екатеринбургом раскрасят более пятисот салютных изделий: „Ассоль“, „Фиалка“ и „Вега“», — следует из сообщения на сайте ведомства. Точное время, во сколько начнется залп, не уточняется, однако в прошлом году мероприятие стартовало в 21:00. Военнослужащие Центрального военного округа уже приступили к тренировкам на раритетных 76-ти миллиметровых противотанковых пушках ЗиС-3 образца 1942 года. В ходе подготовки бойцы отрабатывают синхронность подноса снарядов, заряжания и выстрелов из орудий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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