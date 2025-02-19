19 февраля 2025

В ЯНАО столкнулись локомотив и автокран

На железнодорожном переезде в Коротчаево автокран врезался в локомотив
© Служба новостей «URA.RU»
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В столкновении локомотива и автокрана пострадавших нет (архивное фото)
В столкновении локомотива и автокрана пострадавших нет (архивное фото) Фото:

На железнодорожном переезде в районе Коротчаево (ЯНАО) столкнулись локомотив и автокран. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности и гражданской защиты Нового Уренгоя.

«В 11:55 часов в районе Коротчаево, на железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива и автокрана», — сообщили в официальном telegram-канале департамента со ссылкой на ЕДДС. Движение по дороге временно перекрыто, пострадавших нет.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление полиции на транспорте. Ответ ведомства ожидается.

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На железнодорожном переезде в районе Коротчаево (ЯНАО) столкнулись локомотив и автокран. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности и гражданской защиты Нового Уренгоя. «В 11:55 часов в районе Коротчаево, на железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива и автокрана», — сообщили в официальном telegram-канале департамента со ссылкой на ЕДДС. Движение по дороге временно перекрыто, пострадавших нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление полиции на транспорте. Ответ ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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