В ЯНАО столкнулись локомотив и автокран

В столкновении локомотива и автокрана пострадавших нет (архивное фото)
На железнодорожном переезде в районе Коротчаево (ЯНАО) столкнулись локомотив и автокран. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности и гражданской защиты Нового Уренгоя.
«В 11:55 часов в районе Коротчаево, на железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива и автокрана», — сообщили в официальном telegram-канале департамента со ссылкой на ЕДДС. Движение по дороге временно перекрыто, пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU направил запрос в управление полиции на транспорте. Ответ ведомства ожидается.
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