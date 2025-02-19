В Сосновском районе под Челябинском, называемом местной «Рублевкой», на продажу выставили участок земли площадью 35,57 гектаров. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«Земельный участок расположен в 15 километрах от центра города в Сосновском районе в Рощинском сельском поселении в деревне Казанцево. Земля состоит из четырех отдельных участков площадью 223 тысячи, 61,7 тысячи, 26,4 тысячи и 22,4 тысячи квадратных метров. Участок находится в собственности. Стоимость — 175 миллионов рублей», — сообщается на сайте «Avito».
Земли можно перевести в промышленное или складское назначение. Сейчас участок предназначен под ведение сельского хозяйства. Рядом есть все необходимые коммуникации — газ, электричество и водопровод. Участки, расположенные рядом, уже перешли в промышленную категорию.
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