19 февраля 2025

На челябинской «Рублевке» на продажу выставили 35 га земли за 175 миллионов рублей. Карта

Под Челябинском собственник продает 35 га земли за 175 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Продают четыре участка общей площадью 35 гектаров
Продают четыре участка общей площадью 35 гектаров Фото:

В Сосновском районе под Челябинском, называемом местной «Рублевкой», на продажу выставили участок земли площадью 35,57 гектаров. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«Земельный участок расположен в 15 километрах от центра города в Сосновском районе в Рощинском сельском поселении в деревне Казанцево. Земля состоит из четырех отдельных участков площадью 223 тысячи, 61,7 тысячи, 26,4 тысячи и 22,4 тысячи квадратных метров. Участок находится в собственности. Стоимость — 175 миллионов рублей», — сообщается на сайте «Avito».

Земли можно перевести в промышленное или складское назначение. Сейчас участок предназначен под ведение сельского хозяйства. Рядом есть все необходимые коммуникации — газ, электричество и водопровод. Участки, расположенные рядом, уже перешли в промышленную категорию.

В одном из самых развивающихся районов под Челябинском на продажу выставили сразу 4 земельных участка общей площадью 35 гектаров земли
В одном из самых развивающихся районов под Челябинском на продажу выставили сразу 4 земельных участка общей площадью 35 гектаров земли
Фото:

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В Сосновском районе под Челябинском, называемом местной «Рублевкой», на продажу выставили участок земли площадью 35,57 гектаров. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «Земельный участок расположен в 15 километрах от центра города в Сосновском районе в Рощинском сельском поселении в деревне Казанцево. Земля состоит из четырех отдельных участков площадью 223 тысячи, 61,7 тысячи, 26,4 тысячи и 22,4 тысячи квадратных метров. Участок находится в собственности. Стоимость — 175 миллионов рублей», — сообщается на сайте «Avito». Земли можно перевести в промышленное или складское назначение. Сейчас участок предназначен под ведение сельского хозяйства. Рядом есть все необходимые коммуникации — газ, электричество и водопровод. Участки, расположенные рядом, уже перешли в промышленную категорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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