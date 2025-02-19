Прокуратура раскрыла обстоятельства взрыва на тюменском месторождении

Взрыв на Радонежском месторождении в Уватском районе (Тюменская область) произошел в результате выхода газовой «шапки». Об это сообщил telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
«17 февраля 2025 года на территории Радонежского месторождения в Уватском районе в ходе проведения ремонтных работ на скважине произошел выход газовой шапки с ее последующим возгоранием. В результате трое работников получили ожоги, причинившие вред их здоровью различной степени тяжести», — отметили в прокуратуре Тюменской области.
По факту инцидента, который произошел на Радонежском месторождении, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Прокуратура проводит проверку условий труда и соблюдения требований безопасности на площадке, где произошел взрыв.
Ранее URA.RU писало о том, что на нефтяном месторождении Радонежское, которое расположено в Уватском районе Тюменской области, произошел взрыв. В результате ЧП пострадали три работника «Ермаковского предприятия по ремонту скважин».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!