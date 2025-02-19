19 февраля 2025

Прокуратура раскрыла обстоятельства взрыва на тюменском месторождении

После взрыва на месторождении под Уватом возбуждено уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в Уватском районе 17 февраля
ЧП произошло в Уватском районе 17 февраля Фото:

Взрыв на Радонежском месторождении в Уватском районе (Тюменская область) произошел в результате выхода газовой «шапки». Об это сообщил telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

«17 февраля 2025 года на территории Радонежского месторождения в Уватском районе в ходе проведения ремонтных работ на скважине произошел выход газовой шапки с ее последующим возгоранием. В результате трое работников получили ожоги, причинившие вред их здоровью различной степени тяжести», — отметили в прокуратуре Тюменской области.

По факту инцидента, который произошел на Радонежском месторождении, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Прокуратура проводит проверку условий труда и соблюдения требований безопасности на площадке, где произошел взрыв.

Ранее URA.RU писало о том, что на нефтяном месторождении Радонежское, которое расположено в Уватском районе Тюменской области, произошел взрыв. В результате ЧП пострадали три работника «Ермаковского предприятия по ремонту скважин».

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Взрыв на Радонежском месторождении в Уватском районе (Тюменская область) произошел в результате выхода газовой «шапки». Об это сообщил telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. «17 февраля 2025 года на территории Радонежского месторождения в Уватском районе в ходе проведения ремонтных работ на скважине произошел выход газовой шапки с ее последующим возгоранием. В результате трое работников получили ожоги, причинившие вред их здоровью различной степени тяжести», — отметили в прокуратуре Тюменской области. По факту инцидента, который произошел на Радонежском месторождении, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Прокуратура проводит проверку условий труда и соблюдения требований безопасности на площадке, где произошел взрыв. Ранее URA.RU писало о том, что на нефтяном месторождении Радонежское, которое расположено в Уватском районе Тюменской области, произошел взрыв. В результате ЧП пострадали три работника «Ермаковского предприятия по ремонту скважин».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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