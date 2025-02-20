Под Выборгом взорвался газгольдер, двое мужчин получили ожоги

В поселке Первомайское под Выборгом произошел взрыв газгольдера, два человека получили значительные ожоги. Подробностями делится «Mash на Мойке».
«Серьезные ожоги получили двое мужчин из-за взрыва газгольдера под Выборгом — во время работ не сработал соединительный клапан, а затем произошла серьезная утечка сырья», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке».
Предварительно, владелец дома вместе с водителем грузовика пытались подключить цистерну с газом к местному газгольдеру. В ходе этих работ соединительный клапан не сработал, что привело к внезапному взрыву и последующему возгоранию. Огонь быстро распространился, затронув прилегающую территорию.
Оба пострадавших мужчин были немедленно госпитализированы. Хозяин дома получил ожоги кистей, лица и поясницы, а водитель грузовика получил ожоги лица, ног и кистей. Врачи оказали первую необходимую помощь и продолжают лечение пострадавших в Рощинской районной больнице. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Специалисты должны выяснить, были ли соблюдены все технические нормы и требования безопасности при подключении газового оборудования.
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