Под Выборгом взорвался газгольдер, двое мужчин получили ожоги

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Оба пострадавших были немедленно госпитализированы
Оба пострадавших были немедленно госпитализированы Фото:

В поселке Первомайское под Выборгом произошел взрыв газгольдера, два человека получили значительные ожоги. Подробностями делится «Mash на Мойке».

«Серьезные ожоги получили двое мужчин из-за взрыва газгольдера под Выборгом — во время работ не сработал соединительный клапан, а затем произошла серьезная утечка сырья», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке».

Предварительно, владелец дома вместе с водителем грузовика пытались подключить цистерну с газом к местному газгольдеру. В ходе этих работ соединительный клапан не сработал, что привело к внезапному взрыву и последующему возгоранию. Огонь быстро распространился, затронув прилегающую территорию.

Оба пострадавших мужчин были немедленно госпитализированы. Хозяин дома получил ожоги кистей, лица и поясницы, а водитель грузовика получил ожоги лица, ног и кистей. Врачи оказали первую необходимую помощь и продолжают лечение пострадавших в Рощинской районной больнице. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Специалисты должны выяснить, были ли соблюдены все технические нормы и требования безопасности при подключении газового оборудования.

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В поселке Первомайское под Выборгом произошел взрыв газгольдера, два человека получили значительные ожоги. Подробностями делится «Mash на Мойке». «Серьезные ожоги получили двое мужчин из-за взрыва газгольдера под Выборгом — во время работ не сработал соединительный клапан, а затем произошла серьезная утечка сырья», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Предварительно, владелец дома вместе с водителем грузовика пытались подключить цистерну с газом к местному газгольдеру. В ходе этих работ соединительный клапан не сработал, что привело к внезапному взрыву и последующему возгоранию. Огонь быстро распространился, затронув прилегающую территорию. Оба пострадавших мужчин были немедленно госпитализированы. Хозяин дома получил ожоги кистей, лица и поясницы, а водитель грузовика получил ожоги лица, ног и кистей. Врачи оказали первую необходимую помощь и продолжают лечение пострадавших в Рощинской районной больнице. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Специалисты должны выяснить, были ли соблюдены все технические нормы и требования безопасности при подключении газового оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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