В Петербурге появится два новых торговых центра

Известный девелопер в сфере коммерческой недвижимости Kronung Group анонсировал планы по строительству двух новых торговых центров в Петербурге до 2027 года. Об этом сообщил директор департамента коммерческой недвижимости компании Антон Вечер.
«Помимо двух запланированных к открытию на нынешний год в 2027-м Kronung Group намерена завершить строительство еще трех ТЦ. Два из них будут расположены в петербургской агломерации — в поселке Новоселье Ленинградской области и в Горелово на Таллинском шоссе, третий — в центре подмосковного Подольска», — передает РБК Петербург слова Антона Вечера. Он добавил, что три объекта будут иметь площадь около 10 тысяч квадратных метров каждый.
В текущем году Kronung Group завершит строительство двух торговых центров — в Новогорелово и в жилом комплексе «Солнечный город». Общая площадь этих объектов составляет 19 тысяч квадратных метров, из которых арендопригодные площади займут 14,5 тысяч квадратных метров. В аренду уже сдано более 70% площадей. Среди крупных арендаторов новых торговых центров значатся такие компании, как «Перекресток», «Fitness House», «М-Видео», «Детский мир», а также ряд заведений общественного питания и аптек. В портфолио Kronung Group уже есть успешные проекты в Янино и Новой Охте, а общая площадь строящихся объектов достигает 73 тысяч квадратных метров.
Кроме строительства новых торговых центров, Kronung Group планирует запуск закрытых паевых инвестиционных фондов коммерческой недвижимости в 2025 году. Спрос на торговые площади в агломерации Санкт-Петербурга остается высоким, несмотря на насыщенность рынка и появление новых объектов в районах крупных жилых застроек. Эксперты считают, что успех новых проектов Kronung Group будет зависеть от правильно выбранной концепции и арендаторов, способных привлечь целевую аудиторию.
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