В Пермском крае бойцов СВО превратят в чиновников-руководителей

В Пермском крае для ветеранов спецоперации стартовала программа «Герои Прикамья». Она подразумевает обучение бойцов на базе филиала РАНХиГС, чтобы они смогли работать на руководящих должностях в органах власти и госкомпаниях. Подать заявку на участие в программе ветераны могут уже с 23 февраля, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Каждый из бойцов готов продолжать служить Родине, учиться, воспитывать молодежь, возглавлять общественные организации. Чтобы у парней была такая возможность, расширяем программу переобучения для наших героев. Она будет включать в себя отбор, образовательную часть и получение диплома о переподготовке на площадке нашего филиала РАНХиГС», — заявил Махонин на встрече с участниками СВО. Его цитирует сайт регионального правительства.
На сайте проекта отмечается, что попасть в программу смогут только люди с высшим образованием и опытом управления людьми. Кандидатам предстоит три этапа отбора, среди которых тестирование и индивидуальное собеседование.
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