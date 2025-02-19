19 февраля 2025

В Пермском крае бойцов СВО превратят в чиновников-руководителей

Программа переобучения ветеранов СВО стартовала в пермском филиале РАНХиГС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На «гражданке» военные станут чиновниками
На «гражданке» военные станут чиновниками Фото:

В Пермском крае для ветеранов спецоперации стартовала программа «Герои Прикамья». Она подразумевает обучение бойцов на базе филиала РАНХиГС, чтобы они смогли работать на руководящих должностях в органах власти и госкомпаниях. Подать заявку на участие в программе ветераны могут уже с 23 февраля, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Каждый из бойцов готов продолжать служить Родине, учиться, воспитывать молодежь, возглавлять общественные организации. Чтобы у парней была такая возможность, расширяем программу переобучения для наших героев. Она будет включать в себя отбор, образовательную часть и получение диплома о переподготовке на площадке нашего филиала РАНХиГС», — заявил Махонин на встрече с участниками СВО. Его цитирует сайт регионального правительства.

На сайте проекта отмечается, что попасть в программу смогут только люди с высшим образованием и опытом управления людьми. Кандидатам предстоит три этапа отбора, среди которых тестирование и индивидуальное собеседование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае для ветеранов спецоперации стартовала программа «Герои Прикамья». Она подразумевает обучение бойцов на базе филиала РАНХиГС, чтобы они смогли работать на руководящих должностях в органах власти и госкомпаниях. Подать заявку на участие в программе ветераны могут уже с 23 февраля, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Каждый из бойцов готов продолжать служить Родине, учиться, воспитывать молодежь, возглавлять общественные организации. Чтобы у парней была такая возможность, расширяем программу переобучения для наших героев. Она будет включать в себя отбор, образовательную часть и получение диплома о переподготовке на площадке нашего филиала РАНХиГС», — заявил Махонин на встрече с участниками СВО. Его цитирует сайт регионального правительства. На сайте проекта отмечается, что попасть в программу смогут только люди с высшим образованием и опытом управления людьми. Кандидатам предстоит три этапа отбора, среди которых тестирование и индивидуальное собеседование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...