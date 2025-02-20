Набиуллина: говорить о возвращении Visa и Mastercard пока рано

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Набиуллина отметила, что Visa и Mastercard не обращались в ЦБ для возобновления работы
Набиуллина отметила, что Visa и Mastercard не обращались в ЦБ для возобновления работы Фото:

Обсуждение возможности возвращения платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок является преждевременным. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», который прошел в Екатеринбурге. 

«Пока об этом говорить тоже преждевременно», — ответила Набиуллина журналистам на вопрос о возвращении Visa и Mastercard. Она также добавила, что эти платежные системы не подавали запросы в Центральный Банк Российской Федерации о возобновлении своей деятельности в стране.

Ранее Набиуллина сообщила, что российский финансовый регулятор не участвует в дискуссиях с Соединенными Штатами о возможности отмены экономических санкций, наложенных на Россию. Она подчеркнула, что ей неизвестно о каких-либо переговорах, передает RT

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Обсуждение возможности возвращения платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок является преждевременным. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», который прошел в Екатеринбурге.  «Пока об этом говорить тоже преждевременно», — ответила Набиуллина журналистам на вопрос о возвращении Visa и Mastercard. Она также добавила, что эти платежные системы не подавали запросы в Центральный Банк Российской Федерации о возобновлении своей деятельности в стране. Ранее Набиуллина сообщила, что российский финансовый регулятор не участвует в дискуссиях с Соединенными Штатами о возможности отмены экономических санкций, наложенных на Россию. Она подчеркнула, что ей неизвестно о каких-либо переговорах, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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