Набиуллина: говорить о возвращении Visa и Mastercard пока рано

Обсуждение возможности возвращения платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок является преждевременным. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», который прошел в Екатеринбурге.
«Пока об этом говорить тоже преждевременно», — ответила Набиуллина журналистам на вопрос о возвращении Visa и Mastercard. Она также добавила, что эти платежные системы не подавали запросы в Центральный Банк Российской Федерации о возобновлении своей деятельности в стране.
Ранее Набиуллина сообщила, что российский финансовый регулятор не участвует в дискуссиях с Соединенными Штатами о возможности отмены экономических санкций, наложенных на Россию. Она подчеркнула, что ей неизвестно о каких-либо переговорах, передает RT.
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