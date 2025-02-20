В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику, который зарезал подругу из ревности

В Екатеринбурге вынесли приговор подростку, который из ревности убил свою 17-летнюю подругу. Об этом URA.RU рассказали в свердловской прокуратуре.
«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в воспитательной колонии. Также с него в пользу родственников погибшей взыскали 3,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, убийство произошло вечером 6 августа 2023 года в квартире на улице Надеждинской. Парень приревновал девушку и схватился за нож. По данным источника URA.RU, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Свою вину он не признал. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
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