В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику, который зарезал подругу из ревности

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Мера пресечения по подростку, убившему свою подругу. Екатеринбург
Парень не признал свою вину Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности

В Екатеринбурге вынесли приговор подростку, который из ревности убил свою 17-летнюю подругу. Об этом URA.RU рассказали в свердловской прокуратуре.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в воспитательной колонии. Также с него в пользу родственников погибшей взыскали 3,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, убийство произошло вечером 6 августа 2023 года в квартире на улице Надеждинской. Парень приревновал девушку и схватился за нож. По данным источника URA.RU, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Свою вину он не признал. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.

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В Екатеринбурге вынесли приговор подростку, который из ревности убил свою 17-летнюю подругу. Об этом URA.RU рассказали в свердловской прокуратуре. «Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в воспитательной колонии. Также с него в пользу родственников погибшей взыскали 3,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве. По версии следствия, убийство произошло вечером 6 августа 2023 года в квартире на улице Надеждинской. Парень приревновал девушку и схватился за нож. По данным источника URA.RU, подросток унижал девушку, а после убийства планировал ее расчленить. Свою вину он не признал. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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