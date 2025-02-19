В Тюменской области под угрозу затопления попали 194 населенных пункта. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. Среди них — Ишим, Ялуторовск, Казанский район и Тюмень.
«Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов и 14 СНТ. Вследствие аварии на ГТС существует риск затопления территорий 31 пункта, в трех поселениях во время весеннего половодья существует риск затопления вследствие аварии на трансграничных водохранилищах», — указано в документе.
По данным властей, уровни в реках Тобол, Иртыш и Ишим будут выше нормы. В реестре опубликован список поселений, которые могут пострадать во время паводка, и ближайших к ним рек. В документ попали следующие районы:
- Абатский (Абатское, Ощепково, Назарово, Конево);
- Вагайский (Бегитино, Большая Плесовская, Малые Конданы, Вагай);
- Викуловский (Викулово, Бобры, Долгушино);
- Заводоуковский (Заводоуковск, Гилево);
- Ишимский (Боровое, Бутырки, Кошкарагай);
- Исетский (Исетское, Солобоево);
- Казанский (Казанское, Афонькино, Гагарье);
- Нижне-Тавдинский район (Черноярка);
- Тобольский (Лыткина, Ирек, Устамак, Шамша);
- Тюменский (Червишево, Муллаши, Чикча);
- Сорокинский (Большое Сорокино, Готопутово);
- Уватский (Тугалова, Уки);
- Упоровский (Черная, Буньково, Бызово);
- Ялуторовский (Ревда, Яр, Сосновка);
- Ярковский (Варвара, Матмассы, Чечкино);
- Ишим;
- Ялуторовск;
- Тюмень.
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