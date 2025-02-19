Каким районам Тюменской области грозит затопление. Карта

В Тюменской области под угрозу затопления попали 194 населенных пункта

20 февраля 2025 в 14:32 Размер текста - 17 +

Уровни в реках Тобол, Иртыш и Ишим будут выше нормы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области под угрозу затопления попали 194 населенных пункта. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. Среди них — Ишим, Ялуторовск, Казанский район и Тюмень. «Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов и 14 СНТ. Вследствие аварии на ГТС существует риск затопления территорий 31 пункта, в трех поселениях во время весеннего половодья существует риск затопления вследствие аварии на трансграничных водохранилищах», — указано в документе. По данным властей, уровни в реках Тобол, Иртыш и Ишим будут выше нормы. В реестре опубликован список поселений, которые могут пострадать во время паводка, и ближайших к ним рек. В документ попали следующие районы: Абатский (Абатское, Ощепково, Назарово, Конево);

Вагайский (Бегитино, Большая Плесовская, Малые Конданы, Вагай);

Викуловский (Викулово, Бобры, Долгушино);

Заводоуковский (Заводоуковск, Гилево);

Ишимский (Боровое, Бутырки, Кошкарагай);

Исетский (Исетское, Солобоево);

Казанский (Казанское, Афонькино, Гагарье);

Нижне-Тавдинский район (Черноярка);

Тобольский (Лыткина, Ирек, Устамак, Шамша);

Тюменский (Червишево, Муллаши, Чикча);

Сорокинский (Большое Сорокино, Готопутово);

Уватский (Тугалова, Уки);

Упоровский (Черная, Буньково, Бызово);

Ялуторовский (Ревда, Яр, Сосновка);

Ярковский (Варвара, Матмассы, Чечкино);

Ишим;

Ялуторовск;

Тюмень. Существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области под угрозу затопления попали 194 населенных пункта. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. Среди них — Ишим, Ялуторовск, Казанский район и Тюмень. «Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов и 14 СНТ. Вследствие аварии на ГТС существует риск затопления территорий 31 пункта, в трех поселениях во время весеннего половодья существует риск затопления вследствие аварии на трансграничных водохранилищах», — указано в документе. По данным властей, уровни в реках Тобол, Иртыш и Ишим будут выше нормы. В реестре опубликован список поселений, которые могут пострадать во время паводка, и ближайших к ним рек. В документ попали следующие районы: