19 февраля 2025

Каким районам Тюменской области грозит затопление. Карта

В Тюменской области под угрозу затопления попали 194 населенных пункта
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в селе Клепиково. Ишимский район , половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
Уровни в реках Тобол, Иртыш и Ишим будут выше нормы Фото:

В Тюменской области под угрозу затопления попали 194 населенных пункта. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. Среди них — Ишим, Ялуторовск, Казанский район и Тюмень.

«Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов и 14 СНТ. Вследствие аварии на ГТС существует риск затопления территорий 31 пункта, в трех поселениях во время весеннего половодья существует риск затопления вследствие аварии на трансграничных водохранилищах», — указано в документе.

По данным властей, уровни в реках Тобол, Иртыш и Ишим будут выше нормы. В реестре опубликован список поселений, которые могут пострадать во время паводка, и ближайших к ним рек. В документ попали следующие районы:

  • Абатский (Абатское, Ощепково, Назарово, Конево);
  • Вагайский (Бегитино, Большая Плесовская, Малые Конданы, Вагай);
  • Викуловский (Викулово, Бобры, Долгушино);
  • Заводоуковский (Заводоуковск, Гилево);
  • Ишимский (Боровое, Бутырки, Кошкарагай);
  • Исетский (Исетское, Солобоево);
  • Казанский (Казанское, Афонькино, Гагарье);
  • Нижне-Тавдинский район (Черноярка);
  • Тобольский (Лыткина, Ирек, Устамак, Шамша);
  • Тюменский (Червишево, Муллаши, Чикча);
  • Сорокинский (Большое Сорокино, Готопутово);
  • Уватский (Тугалова, Уки);
  • Упоровский (Черная, Буньково, Бызово);
  • Ялуторовский (Ревда, Яр, Сосновка);
  • Ярковский (Варвара, Матмассы, Чечкино);
  • Ишим;
  • Ялуторовск;
  • Тюмень.
Существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов.
Существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов.

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В Тюменской области под угрозу затопления попали 194 населенных пункта. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. Среди них — Ишим, Ялуторовск, Казанский район и Тюмень. «Вследствие высоких уровней воды в период прохождения весеннего половодья существует риск затопления территорий 194 населенных пунктов и 14 СНТ. Вследствие аварии на ГТС существует риск затопления территорий 31 пункта, в трех поселениях во время весеннего половодья существует риск затопления вследствие аварии на трансграничных водохранилищах», — указано в документе. По данным властей, уровни в реках Тобол, Иртыш и Ишим будут выше нормы. В реестре опубликован список поселений, которые могут пострадать во время паводка, и ближайших к ним рек. В документ попали следующие районы:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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