В Челябинске появятся платные автопарковки. Схема

В Челябинске появятся платные автопарковки
© Служба новостей «URA.RU»
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У платных парковок останется бесплатная альтернатива
У платных парковок останется бесплатная альтернатива Фото:

В Челябинске разработана концепция платных муниципальных автопарковок. Концепцию обсудили на круглом столе в думе областного центра. 

«На первом этапе в 2025 году предлагается создать 1500 платных парковочных мест, на втором — в 2026-2027 годах — довести их число до 3500. При условии окупаемости проекта до2029 года должно появиться до 10 тысяч платных парковочных мест», — сообщил представитель заказчика МКУ «Эвис» Рустам Губайдуллин.

Стоимость парковочного места составит 30 рублей в час. Платными парковки планируется сделать с 8:00 до 20:00 часов. В выходные и праздничные дня парковочные места будут оставаться бесплатными. Штраф за парковку на платном месте в будни днем предлагается установить на уровне 1000 рублей. Стоимость парковки, как и сумма штрафов, значительно ниже, чем в сопоставимых по населению с Челябинском городах, где система платных парковок уже введена — Казанью и Пермью.

«Введение системы платных парковок не нацелена на получение прибыли. Задача — разгрузить центр Челябинска от автомобилей, ведь сегодня в будни найти парковочное место в центре практически нереально. Кто-то задумается — не проще ли ему воспользоваться общественным транспортом, чем платными парковками. Таким образом мы простимулируем развитие общественного транспорта», — сообщил депутат гордумы Челябинска Алексей Четвернин.

Он добавил, что платные парковки должны остаться бесплатными для льготных категорий граждан — инвалидов, ветеранов боевых действий и многодетных семей. В любом случае, при введении новой системы в центре города для автомобилистов останутся и альтернативные бесплатные парковочные места.

С точки зрения оплаты новая система будет максимально удобной. Оплатить парковку можно будет банковской картой через мобильное приложение или личный кабинет, через систему «Город» или банковские терминалы, а также посредством СМС-сообщений.

Планируется, что первый этап системы начнет действовать уже летом. Несколько месяцев уйдет на принятие нормативных актов, определение оператора системы и закупку необходимого оборудования.

Предусмотрено три этапа появления платных парковок
Предусмотрено три этапа появления платных парковок
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В Челябинске разработана концепция платных муниципальных автопарковок. Концепцию обсудили на круглом столе в думе областного центра.  «На первом этапе в 2025 году предлагается создать 1500 платных парковочных мест, на втором — в 2026-2027 годах — довести их число до 3500. При условии окупаемости проекта до2029 года должно появиться до 10 тысяч платных парковочных мест», — сообщил представитель заказчика МКУ «Эвис» Рустам Губайдуллин. Стоимость парковочного места составит 30 рублей в час. Платными парковки планируется сделать с 8:00 до 20:00 часов. В выходные и праздничные дня парковочные места будут оставаться бесплатными. Штраф за парковку на платном месте в будни днем предлагается установить на уровне 1000 рублей. Стоимость парковки, как и сумма штрафов, значительно ниже, чем в сопоставимых по населению с Челябинском городах, где система платных парковок уже введена — Казанью и Пермью. «Введение системы платных парковок не нацелена на получение прибыли. Задача — разгрузить центр Челябинска от автомобилей, ведь сегодня в будни найти парковочное место в центре практически нереально. Кто-то задумается — не проще ли ему воспользоваться общественным транспортом, чем платными парковками. Таким образом мы простимулируем развитие общественного транспорта», — сообщил депутат гордумы Челябинска Алексей Четвернин. Он добавил, что платные парковки должны остаться бесплатными для льготных категорий граждан — инвалидов, ветеранов боевых действий и многодетных семей. В любом случае, при введении новой системы в центре города для автомобилистов останутся и альтернативные бесплатные парковочные места. С точки зрения оплаты новая система будет максимально удобной. Оплатить парковку можно будет банковской картой через мобильное приложение или личный кабинет, через систему «Город» или банковские терминалы, а также посредством СМС-сообщений. Планируется, что первый этап системы начнет действовать уже летом. Несколько месяцев уйдет на принятие нормативных актов, определение оператора системы и закупку необходимого оборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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