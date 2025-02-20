Власти Пермского края будут устанавливать максимальные тарифы платных парковок

У правительства Пермского края увеличился перечень полномочий в сфере дорожной деятельности. Региональные власти планируют самостоятельно устанавливать размер оплаты парковок.
«Инициативой предложено дополнить полномочия края возможностью определять методику расчета и максимальный размер платы за пользование парковками на дорогах местного значения. Документ был разработан в связи с изменениями в федеральном законодательстве», — пишет «Новый компаньон».
Уточняется, что Закондательное собрание поддержало законопроект во втором чтении. До принятия закона власти могут рассчитывать тарифы только на платные парковки, которые расположены на дорогах регионального или межмуниципального значения. А по местным дорогам размер оплаты устанавливали муниципалитеты.
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