Петербуржец получил свидетельство о собственной смерти, когда решил купить дачу

Житель Петербурга, столкнулся с абсурдной ситуацией, узнав о своей «смерти» при попытке оформить прописку. Переезд в Москву и последующее приобретение дачи в Рязанской области привели к неожиданному открытию: в системе он числился как умерший. Об этом сообщает «78».
«О собственной „смерти“ Андрей Гладышев узнал, когда обратился в паспортный стол для получения прописки. Ранее мужчина переехал из Петербурга в Москву. В столице он проживал без регистрации, спустя время решил приобрести дачу в Скопинском районе Рязанской области, тогда и вскрылась его внезапная „смерть“», — пишет telegram-канал «78».
Ситуация обострилась, когда в паспортном столе жене Андрея сообщили о наличии свидетельства о смерти на его имя. Более того, бывшая жена Андрея также получила уведомление и предложение оформить пенсию по потере кормильца. Несмотря на «смерть», Андрей продолжал платить налоги, так как налоговая служба не была уведомлена о его кончине.
Гладышев предполагает, что корень проблемы кроется в недобросовестном управлении его квартирой в Санкт-Петербурге, которой занималась его сестра. По его словам, могли происходить махинации с недвижимостью, что привело к фальсификации документов о его смерти. Петербуржец намерен обратиться в правоохранительные органы для разбирательства этой запутанной истории.
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