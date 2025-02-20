В Пермском крае раком заболели десятки тысяч человек

В прошлом году в Прикамье диагноз «онкология» выявили у более 11 тысяч жителей. Все заболевшие поставлены на первичный учет в больницы региона. Более половины случаев — это первая и вторая стадии онкологии.
«В Пермском крае на 100 тысяч населения приходится 460 заболевших. Для сравнения, в соседних с нами регионах ПФО средний показатель составляет 490 заболевших на 100 тысяч человек. Пик заболеваемости зарегистрирован в постковидный период. Люди вернулись в больницы. Если до 2022 года регистрировалось около 10 тысяч заболевших онкологией в год, то после 2022 года этот показатель превысил 11 тысяч человек», — об этом в интервью «РБК-Пермь» рассказала главный внештатный онколог министерства здравоохранения Пермского края, заслуженный врач РФ Зинаида Акишина.
По данным специалиста, самым распространенным в крае видом онкологии является рак кожи. Это обусловлено тем, что жители часто пренебрегают защитными кремами от загара. У женщин чаще диагностируют рак груди, а у мужчин — рак предстательной железы. При этом в последние годы в регионе растет число пациентов с опухолями желудочно-кишечного тракта. Среди основных причин рака у населения — стресс и неправильное питание. Тем не менее, ключевой причиной смертности от онкологии остаётся рак легких.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае в 2024 году количество вновь выявленных заражений ВИЧ-инфекцией превысило 1500 случаев. Показатель заболеваемости сохранился на уровне 2023 года.
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