Турция не пропустила в Стамбул российский самолет

Турция не пустила к себе самолет «России» из-за неработающего ответчика
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Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет из России
Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет из России Фото:

Турция отказалась предоставить разрешение на вход в свое воздушное пространство самолету авиакомпании «Россия» из-за проблем с работой ответчика. Инцидент произошел с самолетом Superjet 100, следовавшим из Сочи в Стамбул.

«Турция не пустила к себе самолет „России“ из-за неработающего ответчика», — передает «Лента.ру». Уточняется, что турецкие авиадиспетчеры уведомили экипаж о невозможности пересечения границы из-за неработающего ответчика. Инцидент произошел с Superjet 100, который 19 февраля летел из Сочи в Стамбул.

После взлета экипажу было сообщено о сбое в одной из систем управления полетом. Несмотря на возникшие трудности, капитан принял решение продолжить маршрут до места назначения. Однако, приближаясь к границе Турции, российские летчики были проинформированы местными авиационными властями о нарушениях в системе вторичной радиолокации самолета. В связи с этим, им было отказано в праве пересекать воздушное пространство страны.

Также сообщается, что на борту находились 79 пассажиров, два пилота и три бортпроводника. После возвращения в Сочи самолет был отстранен от полетов для проведения необходимых технических работ, а пассажиры были пересажены на резервный рейс для продолжения путешествия в Стамбул.

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Турция отказалась предоставить разрешение на вход в свое воздушное пространство самолету авиакомпании «Россия» из-за проблем с работой ответчика. Инцидент произошел с самолетом Superjet 100, следовавшим из Сочи в Стамбул. «Турция не пустила к себе самолет „России“ из-за неработающего ответчика», — передает «Лента.ру». Уточняется, что турецкие авиадиспетчеры уведомили экипаж о невозможности пересечения границы из-за неработающего ответчика. Инцидент произошел с Superjet 100, который 19 февраля летел из Сочи в Стамбул. После взлета экипажу было сообщено о сбое в одной из систем управления полетом. Несмотря на возникшие трудности, капитан принял решение продолжить маршрут до места назначения. Однако, приближаясь к границе Турции, российские летчики были проинформированы местными авиационными властями о нарушениях в системе вторичной радиолокации самолета. В связи с этим, им было отказано в праве пересекать воздушное пространство страны. Также сообщается, что на борту находились 79 пассажиров, два пилота и три бортпроводника. После возвращения в Сочи самолет был отстранен от полетов для проведения необходимых технических работ, а пассажиры были пересажены на резервный рейс для продолжения путешествия в Стамбул.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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