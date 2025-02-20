Турция не пропустила в Стамбул российский самолет

Турция отказалась предоставить разрешение на вход в свое воздушное пространство самолету авиакомпании «Россия» из-за проблем с работой ответчика. Инцидент произошел с самолетом Superjet 100, следовавшим из Сочи в Стамбул.
«Турция не пустила к себе самолет „России“ из-за неработающего ответчика», — передает «Лента.ру». Уточняется, что турецкие авиадиспетчеры уведомили экипаж о невозможности пересечения границы из-за неработающего ответчика. Инцидент произошел с Superjet 100, который 19 февраля летел из Сочи в Стамбул.
После взлета экипажу было сообщено о сбое в одной из систем управления полетом. Несмотря на возникшие трудности, капитан принял решение продолжить маршрут до места назначения. Однако, приближаясь к границе Турции, российские летчики были проинформированы местными авиационными властями о нарушениях в системе вторичной радиолокации самолета. В связи с этим, им было отказано в праве пересекать воздушное пространство страны.
Также сообщается, что на борту находились 79 пассажиров, два пилота и три бортпроводника. После возвращения в Сочи самолет был отстранен от полетов для проведения необходимых технических работ, а пассажиры были пересажены на резервный рейс для продолжения путешествия в Стамбул.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.