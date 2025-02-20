Соцсеть Трампа заблокировали на Украине

На Украине заблокировали социальную сеть Truth Social, которую основал президент США Дональд Трамп. Причиной блокировки стала критика в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, исходящая от Трампа и других высокопоставленных фигур его администрации.
«Cоцсеть Трампа Truth Social заблокировали на Украине», — передает издание «Царьград». Согласно предоставленной информации, ограничение доступа к социальной сети было принято в качестве реакции на критические высказывания в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, которые поступили от президента Трампа и нескольких высокопоставленных представителей его администрации, включая Марко Рубио, Илона Маска и других.
Ранее на пресс-конференции Трамп выразил недовольство тем, что Украина не воспользовалась шансом провести переговоры с РФ для сохранения большей части своей территории в течение последних трех лет. Теперь, по его словам, Киев выражает недовольство по поводу проведения встречи между представителями России и США без ее участия. Также Трамп отметил, что не получал прозрачной информации о том, как используются «сотни миллиардов» долларов, потраченные Вашингтоном на поддержку Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.