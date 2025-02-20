Соцсеть Трампа заблокировали на Украине

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Соцсеть Трампа Truth Social заблокирована на территории Украины
Соцсеть Трампа Truth Social заблокирована на территории Украины Фото:

На Украине заблокировали социальную сеть Truth Social, которую основал президент США Дональд Трамп. Причиной блокировки стала критика в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, исходящая от Трампа и других высокопоставленных фигур его администрации.

«Cоцсеть Трампа Truth Social заблокировали на Украине», — передает издание «Царьград». Согласно предоставленной информации, ограничение доступа к социальной сети было принято в качестве реакции на критические высказывания в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, которые поступили от президента Трампа и нескольких высокопоставленных представителей его администрации, включая Марко Рубио, Илона Маска и других.

Ранее на пресс-конференции Трамп выразил недовольство тем, что Украина не воспользовалась шансом провести переговоры с РФ для сохранения большей части своей территории в течение последних трех лет. Теперь, по его словам, Киев выражает недовольство по поводу проведения встречи между представителями России и США без ее участия. Также Трамп отметил, что не получал прозрачной информации о том, как используются «сотни миллиардов» долларов, потраченные Вашингтоном на поддержку Украины.

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На Украине заблокировали социальную сеть Truth Social, которую основал президент США Дональд Трамп. Причиной блокировки стала критика в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, исходящая от Трампа и других высокопоставленных фигур его администрации. «Cоцсеть Трампа Truth Social заблокировали на Украине», — передает издание «Царьград». Согласно предоставленной информации, ограничение доступа к социальной сети было принято в качестве реакции на критические высказывания в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, которые поступили от президента Трампа и нескольких высокопоставленных представителей его администрации, включая Марко Рубио, Илона Маска и других. Ранее на пресс-конференции Трамп выразил недовольство тем, что Украина не воспользовалась шансом провести переговоры с РФ для сохранения большей части своей территории в течение последних трех лет. Теперь, по его словам, Киев выражает недовольство по поводу проведения встречи между представителями России и США без ее участия. Также Трамп отметил, что не получал прозрачной информации о том, как используются «сотни миллиардов» долларов, потраченные Вашингтоном на поддержку Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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