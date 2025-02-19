Учителя ХМАО массово жалуются властям на отсутствие выплат

В Нефтеюганске учителя школы №13 массово жалуются главе города Юрию Чекунову на отсутствие стимулирующих выплат. Об этом URA.RU сообщили сами педагоги.
«Вопрос должным образом не решен. Обращение с жалобами подписали 75 работников МБОУ „СОШ 13“ и зарегистрировали в приемной главы города Нефтеюганска», — сообщили учителя.
Преподавателям не платят стимулирующую часть заработной платы с сентября 2024 года. Более того, по словам учителей, документы, в которых прописана сумма выплат, были приняты бывшим директором школы единогласно, хотя для принятия решения о сумме должна собираться комиссия для голосования.
В пресс-службу мэрии Нефтеюганска дозвониться не удалось. Направлен официальный запрос, ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что педагоги школы №13 пожаловались на отсутствие части заработной платы. Тогда департамент образования администрации Нефтеюганска проводил проверку по данному факту.
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