Путин поблагодарил командиров за успешное выполнение задач в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка
Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — заявил Песков, его слова передает ТАСС. В ходе разговора командиры доложили главнокомандующему о текущей ситуации и ходе боевых действий в зоне их ответственности.

Ранее Владимир Путин заявил, что солдаты 810-й бригады Вооруженных сил России перешли границу с Украиной в Курской области. Он проинформировал об этом в ходе своего визита на предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. С начала наступательных действий ВСУ в Курской области, подразделения отдельной бригады были переброшены в приграничные территории. Здесь они продолжают выполнять боевые операции. Российские войска также ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  «Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — заявил Песков, его слова передает ТАСС. В ходе разговора командиры доложили главнокомандующему о текущей ситуации и ходе боевых действий в зоне их ответственности. Ранее Владимир Путин заявил, что солдаты 810-й бригады Вооруженных сил России перешли границу с Украиной в Курской области. Он проинформировал об этом в ходе своего визита на предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. С начала наступательных действий ВСУ в Курской области, подразделения отдельной бригады были переброшены в приграничные территории. Здесь они продолжают выполнять боевые операции. Российские войска также ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...