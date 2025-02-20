Путин поблагодарил командиров за успешное выполнение задач в Курской области

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, которые пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — заявил Песков, его слова передает ТАСС. В ходе разговора командиры доложили главнокомандующему о текущей ситуации и ходе боевых действий в зоне их ответственности.
Ранее Владимир Путин заявил, что солдаты 810-й бригады Вооруженных сил России перешли границу с Украиной в Курской области. Он проинформировал об этом в ходе своего визита на предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. С начала наступательных действий ВСУ в Курской области, подразделения отдельной бригады были переброшены в приграничные территории. Здесь они продолжают выполнять боевые операции. Российские войска также ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.