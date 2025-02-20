Генерал Куликов предупредил о возможных рисках после завершения СВО

Правоохранительным органам уже сейчас необходимо проработать риски после окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщил генерал армии, бывший министр внутренних дел РФ, экс-зампред правительства и президент Клуба военачальников Анатолий Куликов.
«Во-первых, участники СВО они не должны быть забыты муниципальными и региональными властями. Чтобы откликались на их просьбы, снимали социально-бытовые вопросы», — подчеркнул Куликов во время эфира в пресс-центре MK.RU. Он также отметил, что с окончанием операции вернутся мобилизованные, контрактники и другие участники, включая тех, кто заключил контракты в местах лишения свободы.
Кроме того, Куликов напомнил о повышенных рисках преступности, ссылаясь на исторический опыт первых лет после Великой Отечественной войны. Он подчеркнул необходимость активной работы силовых структур и служб безопасности для предотвращения возможного всплеска преступности. «Все надо предусмотреть, надо уже сейчас работать. Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было», — подчеркнул генерал.
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