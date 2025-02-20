Генерал Куликов предупредил о возможных рисках после завершения СВО

Куликов: правоохранителям нужно проработать риски после окончания СВО уже сейчас
© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал армии заявил, что правоохранительным органам надо уже сегодня просчитывать возможные риски после окончания СВО
Генерал армии заявил, что правоохранительным органам надо уже сегодня просчитывать возможные риски после окончания СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правоохранительным органам уже сейчас необходимо проработать риски после окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщил генерал армии, бывший министр внутренних дел РФ, экс-зампред правительства и президент Клуба военачальников Анатолий Куликов.

«Во-первых, участники СВО они не должны быть забыты муниципальными и региональными властями. Чтобы откликались на их просьбы, снимали социально-бытовые вопросы», — подчеркнул Куликов во время эфира в пресс-центре MK.RU. Он также отметил, что с окончанием операции вернутся мобилизованные, контрактники и другие участники, включая тех, кто заключил контракты в местах лишения свободы.

Кроме того, Куликов напомнил о повышенных рисках преступности, ссылаясь на исторический опыт первых лет после Великой Отечественной войны. Он подчеркнул необходимость активной работы силовых структур и служб безопасности для предотвращения возможного всплеска преступности. «Все надо предусмотреть, надо уже сейчас работать. Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было», — подчеркнул генерал.

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Правоохранительным органам уже сейчас необходимо проработать риски после окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщил генерал армии, бывший министр внутренних дел РФ, экс-зампред правительства и президент Клуба военачальников Анатолий Куликов. «Во-первых, участники СВО они не должны быть забыты муниципальными и региональными властями. Чтобы откликались на их просьбы, снимали социально-бытовые вопросы», — подчеркнул Куликов во время эфира в пресс-центре MK.RU. Он также отметил, что с окончанием операции вернутся мобилизованные, контрактники и другие участники, включая тех, кто заключил контракты в местах лишения свободы. Кроме того, Куликов напомнил о повышенных рисках преступности, ссылаясь на исторический опыт первых лет после Великой Отечественной войны. Он подчеркнул необходимость активной работы силовых структур и служб безопасности для предотвращения возможного всплеска преступности. «Все надо предусмотреть, надо уже сейчас работать. Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было», — подчеркнул генерал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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