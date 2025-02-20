В екатеринбургской школе №142 (ул. Ленина, 15а) два восьмиклассника устроили драку посреди класса, которая закончилась забрызганным кровью полом и сломанным носом. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Два подростка подрались во время перемены в классе. У одного теперь сломан нос, другой отделался ушибами. Место драки залито огромной лужей крови», — сказал собеседник. По его словам, учеников разняли очевидцы.
О потасовке вскоре стало известно правоохранителям. В полиции агентству пояснили, что конфликт между школьниками исчерпан полностью. Родители не стали предъявлять претензий.
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