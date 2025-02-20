В школе Екатеринбурга ученики устроили кровавую бойню. Видео

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Военно-профессиональная ориентация школьников. Курган, гардероб, школьники, ученики
Участников драки разняли очевидцы (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской школе №142 (ул. Ленина, 15а) два восьмиклассника устроили драку посреди класса, которая закончилась забрызганным кровью полом и сломанным носом. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Два подростка подрались во время перемены в классе. У одного теперь сломан нос, другой отделался ушибами. Место драки залито огромной лужей крови», — сказал собеседник. По его словам, учеников разняли очевидцы.

О потасовке вскоре стало известно правоохранителям. В полиции агентству пояснили, что конфликт между школьниками исчерпан полностью. Родители не стали предъявлять претензий.

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В екатеринбургской школе №142 (ул. Ленина, 15а) два восьмиклассника устроили драку посреди класса, которая закончилась забрызганным кровью полом и сломанным носом. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Два подростка подрались во время перемены в классе. У одного теперь сломан нос, другой отделался ушибами. Место драки залито огромной лужей крови», — сказал собеседник. По его словам, учеников разняли очевидцы. О потасовке вскоре стало известно правоохранителям. В полиции агентству пояснили, что конфликт между школьниками исчерпан полностью. Родители не стали предъявлять претензий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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