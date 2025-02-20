Жилфонд посчитал стоимость квартир в борщах

Жилфонд: средняя цена квадратного метра на вторичке составляет 142 борща
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Один квадратный метр на вторичке обойдется россиянам в 142 борща
Один квадратный метр на вторичке обойдется россиянам в 142 борща Фото:

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в РФ составляет 142 борща. Это следует из исследования аналитического центра компании Жилфонд.

«Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России стоит 142 борща», — сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование Жилфонда. Данное исследование связано с обновленными данными Росстата о потребительских ценах в 2024 году. Так, цены на продукты для борща с мясом выросли на 21,07% и составили 793 рубля, а на квадратный метр на вторичном рынке недвижимости — на 10%. 

Такой способ измерения стоимости жилья предложили аналитики Жилфонда еще в 2022 году. Он позволяет оценить изменения в стоимости жилья на фоне колебаний цен на продукты.

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Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в РФ составляет 142 борща. Это следует из исследования аналитического центра компании Жилфонд. «Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России стоит 142 борща», — сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование Жилфонда. Данное исследование связано с обновленными данными Росстата о потребительских ценах в 2024 году. Так, цены на продукты для борща с мясом выросли на 21,07% и составили 793 рубля, а на квадратный метр на вторичном рынке недвижимости — на 10%.  Такой способ измерения стоимости жилья предложили аналитики Жилфонда еще в 2022 году. Он позволяет оценить изменения в стоимости жилья на фоне колебаний цен на продукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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