Жилфонд посчитал стоимость квартир в борщах

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в РФ составляет 142 борща. Это следует из исследования аналитического центра компании Жилфонд.
«Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России стоит 142 борща», — сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование Жилфонда. Данное исследование связано с обновленными данными Росстата о потребительских ценах в 2024 году. Так, цены на продукты для борща с мясом выросли на 21,07% и составили 793 рубля, а на квадратный метр на вторичном рынке недвижимости — на 10%.
Такой способ измерения стоимости жилья предложили аналитики Жилфонда еще в 2022 году. Он позволяет оценить изменения в стоимости жилья на фоне колебаний цен на продукты.
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