Renault захотела вернуться в Россию

Исполнительный директор Renault Лука де Мео не исключает возможность возвращения компании на российский рынок, несмотря на сложности, связанные с текущей политической обстановкой. Он подчеркнул, что компания оставляет за собой право пересмотреть свои решения в зависимости от изменений на рынке и бизнес-возможностей.
«Компания не исключает возвращения в Россию, поскольку Дональд Трамп настаивает на скорейшем мирном соглашении. <...> Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, а не на том, чтобы наверстывать упущенное в прошлом... Но мы деловые люди. Когда мы видим возможность для бизнеса, мы стараемся ухватиться за нее», — заявил Лука де Мео в интервью Financial Times.
Renault ранее имела значительное присутствие на российском рынке, в частности через контрольную долю в АвтоВАЗе. Однако после продажи своего бизнеса в России и почти 68-процентной доли в АвтоВАЗе за символические два рубля в мае 2022 года, компания потерпела значительные финансовые потери, сообщает FT. Несмотря на это, Renault сохраняет опцию обратного выкупа своей доли в АвтоВАЗе, что может предоставить возможности для возвращения в будущем.
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