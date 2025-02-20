На Параде Победы в Екатеринбурге будет в два раза больше зрителей

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В прежние годы на трибунах размещалось 1500 человек
В прежние годы на трибунах размещалось 1500 человек Фото:

В Параде Победы в Екатеринбурге 9 мая 2025 года примет участие в два раза больше зрителей. На трибунах разместят 3000 мест (в прежние годы было 1500). О таких планах рассказал в ходе заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия города (Совет неравнодушных) глава департамента культуры мэрии Илья Марков, сообщил корреспондент URA.RU.

«Мы планируем увеличение количества мест на трибунах примерно до 3000 человек. Обычно у нас это было 1500 человек», — заявил Марков. 

При этом приказ о проведении Парада Победы в Екатеринбурге пока не подписан командующим Центральным военным округом генералом-лейтенантом Андреем Мордвичевым. Однако ожидается, что по Площади 1905 года традиционно пройдет  механизированная колонна, а также все подразделения ЦВО. 

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В Параде Победы в Екатеринбурге 9 мая 2025 года примет участие в два раза больше зрителей. На трибунах разместят 3000 мест (в прежние годы было 1500). О таких планах рассказал в ходе заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия города (Совет неравнодушных) глава департамента культуры мэрии Илья Марков, сообщил корреспондент URA.RU. «Мы планируем увеличение количества мест на трибунах примерно до 3000 человек. Обычно у нас это было 1500 человек», — заявил Марков.  При этом приказ о проведении Парада Победы в Екатеринбурге пока не подписан командующим Центральным военным округом генералом-лейтенантом Андреем Мордвичевым. Однако ожидается, что по Площади 1905 года традиционно пройдет  механизированная колонна, а также все подразделения ЦВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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