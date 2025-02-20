В Параде Победы в Екатеринбурге 9 мая 2025 года примет участие в два раза больше зрителей. На трибунах разместят 3000 мест (в прежние годы было 1500). О таких планах рассказал в ходе заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия города (Совет неравнодушных) глава департамента культуры мэрии Илья Марков, сообщил корреспондент URA.RU.
«Мы планируем увеличение количества мест на трибунах примерно до 3000 человек. Обычно у нас это было 1500 человек», — заявил Марков.
При этом приказ о проведении Парада Победы в Екатеринбурге пока не подписан командующим Центральным военным округом генералом-лейтенантом Андреем Мордвичевым. Однако ожидается, что по Площади 1905 года традиционно пройдет механизированная колонна, а также все подразделения ЦВО.
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