«Обескровит группировку»: Гагин рассказал, чем Украина пожертвует ради наступления на Брянск

Ради возможной бессмысленной атаки на Брянскую область ВСУ должны будут «обескровить курскую группировку», которая и так находится не в лучшем положении. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с URA.RU, добавив, что эта атака бессмысленна и не приведет Украину ни к чему хорошему.
«Вряд ли из этого что-то выйдет. Противник потеряет еще резервы, ну и, соответственно, обескровит курскую группировку <...> В общем, ни к чему хорошему это не приведет <...> Это еще одна бессмысленная атака», — рассказал Ян Гагин в беседе с URA.RU.
Он добавил, что группировка ВСУ в Курской области и так находится в плохом положении из-за того, что ВС РФ ежедневно теснят украинскую армию. Гагин также отметил, что такая акция не окажет никакого влияния на ход СВО.
Ранее появилась информация о том, что военнослужащие Украины якобы готовят наступление в Брянскую область. Военкоры сообщали, что в приграничных районах активизировалась разведка противника, начались формирования боевых отрядов. Советник главы ДНР подчеркнул, что эта информация распространяется украинскими и российскими псевдоблогерами и псевдовоенкорами, на эту информацию не следует опираться. Гагин посоветовал ждать официальных заявлений от Минобороны РФ.
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