Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию встречи с США

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Путин поблагодарил кронпринца Саудовской Аравии за организацию переговоров в Эр-Рияде
Путин поблагодарил кронпринца Саудовской Аравии за организацию переговоров в Эр-Рияде Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. В ходе беседы он выразил благодарность за организацию встречи между представителями РФ и США в Эр-Рияде. Об этом сообщили в Кремле.

«Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии», — говорится в сообщении Кремля. Президент выразил благодарность за организацию условий, способствующих проведению переговоров с Соединенными Штатами в Эр-Рияде 18 февраля.

Как было отмечено в Кремле, стороны подтвердили свои намерения по дальнейшему развитию сотрудничества и продолжат работать совместно в рамках «ОПЕК+». Целью договора является поддержание стабильности на мировом нефтяном рынке.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли переговоры между представителями России и Соединенных Штатов, нацеленные на обсуждение ситуации на Украине. Эта встреча стала первой с марта 2022 года, когда аналогичные консультации проводились в Стамбуле с целью поиска путей разрешения конфликта. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны Соединенных Штатов в переговорах участвовали советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии. В ходе беседы он выразил благодарность за организацию встречи между представителями РФ и США в Эр-Рияде. Об этом сообщили в Кремле. «Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии», — говорится в сообщении Кремля. Президент выразил благодарность за организацию условий, способствующих проведению переговоров с Соединенными Штатами в Эр-Рияде 18 февраля. Как было отмечено в Кремле, стороны подтвердили свои намерения по дальнейшему развитию сотрудничества и продолжат работать совместно в рамках «ОПЕК+». Целью договора является поддержание стабильности на мировом нефтяном рынке. В Эр-Рияде 18 февраля прошли переговоры между представителями России и Соединенных Штатов, нацеленные на обсуждение ситуации на Украине. Эта встреча стала первой с марта 2022 года, когда аналогичные консультации проводились в Стамбуле с целью поиска путей разрешения конфликта. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны Соединенных Штатов в переговорах участвовали советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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