Экономист объяснил, стоит ли покупать доллары при текущем курсе

Покупка долларов в текущих условиях может быть оправдана только с долгосрочной перспективой, учитывая возможные риски. По словам экономиста Михаила Беляева, текущее ослабление доллара по отношению к рублю требует от инвесторов особой осторожности и внимания к деталям сделок.
«Тем, кто хочет купить доллары, важно помнить, что покупаться они будут по курсу банка. Продавать их нужно будет так же. Не по биржевому курсу. То есть для того чтобы не заработать, а хотя бы выйти в ноль, придется дожидаться того, чтобы доллар подорожал как минимум на десять пунктов, ведь в обменниках курс заметно отличается от биржевого», — объяснил Беляев в разговоре с «Лентой.ру».
Экономист также подчеркнул, что несмотря на текущее падение стоимости доллара, в долгосрочной перспективе он ожидает его восстановление по отношению к рублю. Однако, прогнозировать краткосрочные колебания курса становится все труднее из-за изменений в механизмах его формирования.
Ранее telegram-канал Shot cообщил, что в России наблюдается значительный рост спроса на американские доллары на фоне падения национальной валюты. Отмечается, что в ряде пунктов обмена валюты складываются очереди. Сотрудники данных учреждений отмечают, что повышенный интерес со стороны граждан проявляется с раннего утра. Согласно данным, размещенным на официальном сайте Центрального Банка, курс доллара США 21 февраля составляет 88,5 рубля.
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