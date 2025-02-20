Крушил мебель, пнул охранника: в Кургане зек получил новый срок за дебош в ШИЗО

Осужденный, отбывавший наказание в курганской колонии №1, устроил акцию неповиновения в штрафном изоляторе и получил новый срок. Зеку оставалось сидеть два месяца, когда случился инцидент с ударом охранника. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников ФСИН.
«Незадолго до освобождения осужденного поместили в ШИЗО. Там при обыске у него нашли запрещенные предметы, которые он отказался выдавать. Его пытались скрутить, чтобы их изъять. Мужчина разбушевался, крушил мебель. Лежа на полу, он пнул охранника в колено», — сообщили источники. Спустя два месяца осужденный должен был освободиться, но его поместили в СИЗО, и вскоре за свой поступок получил более серьезный срок.
Данные подтвердились судебными материалами. Инцидент случился в ИК-1 в середине февраля прошлого года. Осужденного, отбывавшего двухлетний срок за кражу, доставили в СИЗО и начали проводить личный обыск. Сотрудники колонии заметили у зека в нижнем белье спичечный коробок и приказали отдать. В ответ послышалась ругань.
Тюремщики постарались забрать предмет — позднее выяснилось, что в нем были игральные кубики — но осужденный взбунтовался. Он начал бить по столу и пинать его ногами, грозился оторвать дверь от шкафа, угрожал сломать телевизор. На его громкие нецензурные крики сбежались другие сотрудники и стали оказывать помощь в усмирении. Во время борьбы зек сорвал видеорегистратор с одного из противников и бросил на пол.
Уже находясь на полу, осужденный пнул одного из сотрудников по колену. Удар оказался метким: у потерпевшего оказались повреждены связки. Весь инцидент зафиксировали камеры слежения. После того, как осужденный успокоился, сотрудник колонии понял, что ему тяжело ходить. Его отправили в лазарет, а затем в БСМП. Там его осмотрел врач и отправил с травмой на больничный.
Спустя два месяца срок наказания осужденного подошел к концу. Однако его уже ждало новое уголовное дело. Оно было возбуждено по статье «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества с применением насилия, опасного для здоровья». По нему он получил 8,5 года колонии строгого режима.
Инцидент в курганской колонии №1, где осужденный за кражу получил дополнительный срок за нападение на охранника, подчеркивает строгий подход к нарушениям в местах лишения свободы. Ранее в этой же колонии экс-руководитель ГБУ «Курганский лесопожарный центр» Михаил Шестаков, осужденный за коррупцию, также столкнулся с жесткостью системы, когда его попытка смягчить наказание была отклонена после пересмотра решения суда.
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