20 февраля 2025

Крушил мебель, пнул охранника: в Кургане зек получил новый срок за дебош в ШИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец устроил дебош в ШИЗО и получил новый срок
Курганец устроил дебош в ШИЗО и получил новый срок Фото:

Осужденный, отбывавший наказание в курганской колонии №1, устроил акцию неповиновения в штрафном изоляторе и получил новый срок. Зеку оставалось сидеть два месяца, когда случился инцидент с ударом охранника. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников ФСИН.

«Незадолго до освобождения осужденного поместили в ШИЗО. Там при обыске у него нашли запрещенные предметы, которые он отказался выдавать. Его пытались скрутить, чтобы их изъять. Мужчина разбушевался, крушил мебель. Лежа на полу, он пнул охранника в колено», — сообщили источники. Спустя два месяца осужденный должен был освободиться, но его поместили в СИЗО, и вскоре за свой поступок получил более серьезный срок.

Данные подтвердились судебными материалами. Инцидент случился в ИК-1 в середине февраля прошлого года. Осужденного, отбывавшего двухлетний срок за кражу, доставили в СИЗО и начали проводить личный обыск. Сотрудники колонии заметили у зека в нижнем белье спичечный коробок и приказали отдать. В ответ послышалась ругань.

Тюремщики постарались забрать предмет — позднее выяснилось, что в нем были игральные кубики — но осужденный взбунтовался. Он начал бить по столу и пинать его ногами, грозился оторвать дверь от шкафа, угрожал сломать телевизор. На его громкие нецензурные крики сбежались другие сотрудники и стали оказывать помощь в усмирении. Во время борьбы зек сорвал видеорегистратор с одного из противников и бросил на пол.

Уже находясь на полу, осужденный пнул одного из сотрудников по колену. Удар оказался метким: у потерпевшего оказались повреждены связки. Весь инцидент зафиксировали камеры слежения. После того, как осужденный успокоился, сотрудник колонии понял, что ему тяжело ходить. Его отправили в лазарет, а затем в БСМП. Там его осмотрел врач и отправил с травмой на больничный.

Спустя два месяца срок наказания осужденного подошел к концу. Однако его уже ждало новое уголовное дело. Оно было возбуждено по статье «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества с применением насилия, опасного для здоровья». По нему он получил 8,5 года колонии строгого режима.

Инцидент в курганской колонии №1, где осужденный за кражу получил дополнительный срок за нападение на охранника, подчеркивает строгий подход к нарушениям в местах лишения свободы. Ранее в этой же колонии экс-руководитель ГБУ «Курганский лесопожарный центр» Михаил Шестаков, осужденный за коррупцию, также столкнулся с жесткостью системы, когда его попытка смягчить наказание была отклонена после пересмотра решения суда.

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Осужденный, отбывавший наказание в курганской колонии №1, устроил акцию неповиновения в штрафном изоляторе и получил новый срок. Зеку оставалось сидеть два месяца, когда случился инцидент с ударом охранника. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников ФСИН. «Незадолго до освобождения осужденного поместили в ШИЗО. Там при обыске у него нашли запрещенные предметы, которые он отказался выдавать. Его пытались скрутить, чтобы их изъять. Мужчина разбушевался, крушил мебель. Лежа на полу, он пнул охранника в колено», — сообщили источники. Спустя два месяца осужденный должен был освободиться, но его поместили в СИЗО, и вскоре за свой поступок получил более серьезный срок. Данные подтвердились судебными материалами. Инцидент случился в ИК-1 в середине февраля прошлого года. Осужденного, отбывавшего двухлетний срок за кражу, доставили в СИЗО и начали проводить личный обыск. Сотрудники колонии заметили у зека в нижнем белье спичечный коробок и приказали отдать. В ответ послышалась ругань. Тюремщики постарались забрать предмет — позднее выяснилось, что в нем были игральные кубики — но осужденный взбунтовался. Он начал бить по столу и пинать его ногами, грозился оторвать дверь от шкафа, угрожал сломать телевизор. На его громкие нецензурные крики сбежались другие сотрудники и стали оказывать помощь в усмирении. Во время борьбы зек сорвал видеорегистратор с одного из противников и бросил на пол. Уже находясь на полу, осужденный пнул одного из сотрудников по колену. Удар оказался метким: у потерпевшего оказались повреждены связки. Весь инцидент зафиксировали камеры слежения. После того, как осужденный успокоился, сотрудник колонии понял, что ему тяжело ходить. Его отправили в лазарет, а затем в БСМП. Там его осмотрел врач и отправил с травмой на больничный. Спустя два месяца срок наказания осужденного подошел к концу. Однако его уже ждало новое уголовное дело. Оно было возбуждено по статье «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества с применением насилия, опасного для здоровья». По нему он получил 8,5 года колонии строгого режима. Инцидент в курганской колонии №1, где осужденный за кражу получил дополнительный срок за нападение на охранника, подчеркивает строгий подход к нарушениям в местах лишения свободы. Ранее в этой же колонии экс-руководитель ГБУ «Курганский лесопожарный центр» Михаил Шестаков, осужденный за коррупцию, также столкнулся с жесткостью системы, когда его попытка смягчить наказание была отклонена после пересмотра решения суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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