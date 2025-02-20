Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по Тюменской области направили главе Сургута Максиму Слепову письмо с требованием предоставить все материалы по контракту на снос исторического здания — аварийного ДК «Строитель». Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах региона.
«ФСБ интересуют все нюансы, вплоть до электронной переписки с подрядчиком. Контракт изменялся дважды после заключения. В кулуарах говорят, что проблемы ждут бывшего главу УКС, а не нового ставленника Слепова — Андрея Стеценко. Но изменения вносились уже при нем, в январе, так что и к Стеценко могут быть вопросы», — сообщает инсайдер.
Дом культуры в центре города разобрали в декабре 2024 года, но договор с подрядчиком СТК-1 на почти три миллиона рублей заключал еще предыдущий руководитель УКС, работавший с командой бывшего градоначальника Андрея Филатова — Александр Гребешок, брат экс-главы окружного департамента дорожного хозяйства Константина Гребешка. Оба брата покинули свои посты со скандалами. Александр Гребешок, по словам источников в администрации, не сработался с вице-мэром по строительству (на момент отставки главы УКС — главным архитектором) Алексеем Фокеевым. А бывший директор депдорхоза покинул пост с приходом нового куратора окружного стройблока — замгубернатора Азата Ислаева.
Данные о корректировках контракта размещены на сайте госзакупок. Заключение договора с подрядчиком проходило 29 ноября 2024 года. Снос начался 4 декабря, через два дня после того как УКС покинул Гребешок. Комментарий пресс-службы города ожидается.
Ранее URA.RU публиковало видео демонтажа ДК «Строитель», здание было признано аварийным. Снос культурного центра вызвал общественный резонанс среди сургутян — на тот момент власти планировали построить вместо него сквер, а «МАУ „Городской культурный центр“» разместить в других районах города.
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