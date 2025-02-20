20 февраля 2025

В первых числах марта в Челябинске наступит плюсовая температура. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики обещают в марте весеннюю распутицу
Синоптики обещают в марте весеннюю распутицу Фото:

В начале марта в Челябинске ожидается резкое потепление.  На смену холодам синоптики обещают переход дневной температуры в плюсовую зону. Это следует из прогноза «Гисметео». 

«Первая неделя марта в Челябинске будет теплой. Днем воздух в этот период прогреется до +2 градусов», — следует из данных на сайте «Гисметео».

Это станет первым весенним потеплением в регионе. Однако потепление принесет и пасмурную погоду. Синоптики обещают в первую неделю марта частые осадки в виде дождя и мокрого снега.

Календарная весна принесет тепло
Календарная весна принесет тепло
Фото:

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В начале марта в Челябинске ожидается резкое потепление.  На смену холодам синоптики обещают переход дневной температуры в плюсовую зону. Это следует из прогноза «Гисметео».  «Первая неделя марта в Челябинске будет теплой. Днем воздух в этот период прогреется до +2 градусов», — следует из данных на сайте «Гисметео». Это станет первым весенним потеплением в регионе. Однако потепление принесет и пасмурную погоду. Синоптики обещают в первую неделю марта частые осадки в виде дождя и мокрого снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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