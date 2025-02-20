Синоптики обещают в марте весеннюю распутицу
В начале марта в Челябинске ожидается резкое потепление. На смену холодам синоптики обещают переход дневной температуры в плюсовую зону. Это следует из прогноза «Гисметео».
«Первая неделя марта в Челябинске будет теплой. Днем воздух в этот период прогреется до +2 градусов», — следует из данных на сайте «Гисметео».
Это станет первым весенним потеплением в регионе. Однако потепление принесет и пасмурную погоду. Синоптики обещают в первую неделю марта частые осадки в виде дождя и мокрого снега.
Календарная весна принесет тепло
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