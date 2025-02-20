В День защитника Отечества в Свердловской области будет морозно

В Свердловской области и Екатеринбурге, несмотря на столкновения Азиатского максимума и антициклона, сохраниться морозная погода. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Сформированный в холодной воздушной массе антициклон протянулся от юга зарубежной Европы через Урал далеко на восток, до Сибири, где соединился с Азиатским максимумом (сибирский антициклон). Влияние антициклона по-прежнему определяет погоду на Среднем Урале...», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
21-22 февраля в регионе ночная температура будут колебаться от -20 до -29 градусов, а днем поднимется до -6, -11 градусов. Ветер будет слабый — от 1 до 6 метров в секунду, возможны прорывы до 13 метров в секунду.
В День защитника Отечества регион ожидает переменная облачность с ветром от северо-восточного на юге области до юго-западного в северных районах от 3 до 8 метров в секунду. Температура ночью от -19 до -24°, на севере -14,-18°, днем -4,-9°.
В Екатеринбурге 21-22 февраля ожидается малооблачная погода без осадков, с юго-западным и южным ветром 1-6 м/с. Ночью температура будет от -18 до -20 градусов, а днем — от -6 до -8. В праздник в городе ожидается температура ночью -20°, а днем -6.
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