Мэрии Кургана за счет бюджета придется сносить кафе «Апшерон» на трассе

В Курганской области на 263 километре трассы «Иртыш» снесут придорожное кафе «Апшерон». Делать это придется мэрии за счет бюджета. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. О необходимости сноса данного заведения прокуратура региона сообщала еще в 2009 году.
«Придорожное кафе „Апшерон“ будут сносить. Уже заключили контракт на демонтажные работы», — сообщил источник.
Заказчиком сноса выступает Управление капитального строительства Кургана, сообщается на сайте закупок. Помимо здания кафе под снос также пойдет летняя беседка, мангальная зона и хозяйственные постройки. Стоимость контракта — 600 тысяч рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в группу кафе в соцсетях. Информация дополнится после получения ответа.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отдала застройщикам частный сектор под снос рядом с Заозерном. В рамках КРТ в микрорайоне Мостостроителей планируют сровнять с землей более 20 домов.
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