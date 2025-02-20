20 февраля 2025

Мэрии Кургана за счет бюджета придется сносить кафе «Апшерон» на трассе

На курганской трассе снесут кафе «Апшерон»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане снесут придорожное кафе
В Кургане снесут придорожное кафе Фото:

В Курганской области на 263 километре трассы «Иртыш» снесут придорожное кафе «Апшерон». Делать это придется мэрии за счет бюджета. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. О необходимости сноса данного заведения прокуратура региона сообщала еще в 2009 году.

«Придорожное кафе „Апшерон“ будут сносить. Уже заключили контракт на демонтажные работы», — сообщил источник.

Заказчиком сноса выступает Управление капитального строительства Кургана, сообщается на сайте закупок. Помимо здания кафе под снос также пойдет летняя беседка, мангальная зона и хозяйственные постройки. Стоимость контракта — 600 тысяч рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в группу кафе в соцсетях. Информация дополнится после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отдала застройщикам частный сектор под снос рядом с Заозерном. В рамках КРТ в микрорайоне Мостостроителей планируют сровнять с землей более 20 домов.

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В Курганской области на 263 километре трассы «Иртыш» снесут придорожное кафе «Апшерон». Делать это придется мэрии за счет бюджета. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. О необходимости сноса данного заведения прокуратура региона сообщала еще в 2009 году. «Придорожное кафе „Апшерон“ будут сносить. Уже заключили контракт на демонтажные работы», — сообщил источник. Заказчиком сноса выступает Управление капитального строительства Кургана, сообщается на сайте закупок. Помимо здания кафе под снос также пойдет летняя беседка, мангальная зона и хозяйственные постройки. Стоимость контракта — 600 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в группу кафе в соцсетях. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отдала застройщикам частный сектор под снос рядом с Заозерном. В рамках КРТ в микрорайоне Мостостроителей планируют сровнять с землей более 20 домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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