20 февраля 2025

В Челябинске младенец умер в роддоме ЮУГМУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смерть новорожденного наступила спустя 14 часов после родов
Смерть новорожденного наступила спустя 14 часов после родов Фото:

В Челябинске младенец, родившийся в роддоме ЮУГМУ, скончался через 14 часов после рождения. Родители новорожденного обратились в Следственный комитет с просьбой проверить врачей по статье о причинении смерти по неосторожности.  

«Роды у 23-летней челябинке прошли без осложнений, но вскоре, после того, как малыша положили на грудь, медики заметили его синеву и забрали в реанимацию. Ребёнка подключили к аппарату ИВЛ, но его состояние ухудшилось, и утром стало известно о его смерти. Трагедия произошла 17 февраля», — сообщает сайт «74.ру». В трагедии супруги винят медиков и пожаловались в следственно управление СКР по региону. 

По словам женщины, врачи ей объяснили, что младенец родился с тотальной двусторонней пневмонией. В клиники ЮУГМУ комментировать ситуацию отказались, сославшись на врачебную тайну.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске младенец, родившийся в роддоме ЮУГМУ, скончался через 14 часов после рождения. Родители новорожденного обратились в Следственный комитет с просьбой проверить врачей по статье о причинении смерти по неосторожности.   «Роды у 23-летней челябинке прошли без осложнений, но вскоре, после того, как малыша положили на грудь, медики заметили его синеву и забрали в реанимацию. Ребёнка подключили к аппарату ИВЛ, но его состояние ухудшилось, и утром стало известно о его смерти. Трагедия произошла 17 февраля», — сообщает сайт «74.ру». В трагедии супруги винят медиков и пожаловались в следственно управление СКР по региону.  По словам женщины, врачи ей объяснили, что младенец родился с тотальной двусторонней пневмонией. В клиники ЮУГМУ комментировать ситуацию отказались, сославшись на врачебную тайну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...