В Челябинске младенец умер в роддоме ЮУГМУ

21 февраля 2025 в 08:11 Размер текста - 17 +

Смерть новорожденного наступила спустя 14 часов после родов Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске младенец, родившийся в роддоме ЮУГМУ, скончался через 14 часов после рождения. Родители новорожденного обратились в Следственный комитет с просьбой проверить врачей по статье о причинении смерти по неосторожности. «Роды у 23-летней челябинке прошли без осложнений, но вскоре, после того, как малыша положили на грудь, медики заметили его синеву и забрали в реанимацию. Ребёнка подключили к аппарату ИВЛ, но его состояние ухудшилось, и утром стало известно о его смерти. Трагедия произошла 17 февраля», — сообщает сайт «74.ру». В трагедии супруги винят медиков и пожаловались в следственно управление СКР по региону. По словам женщины, врачи ей объяснили, что младенец родился с тотальной двусторонней пневмонией. В клиники ЮУГМУ комментировать ситуацию отказались, сославшись на врачебную тайну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске младенец, родившийся в роддоме ЮУГМУ, скончался через 14 часов после рождения. Родители новорожденного обратились в Следственный комитет с просьбой проверить врачей по статье о причинении смерти по неосторожности. «Роды у 23-летней челябинке прошли без осложнений, но вскоре, после того, как малыша положили на грудь, медики заметили его синеву и забрали в реанимацию. Ребёнка подключили к аппарату ИВЛ, но его состояние ухудшилось, и утром стало известно о его смерти. Трагедия произошла 17 февраля», — сообщает сайт «74.ру». В трагедии супруги винят медиков и пожаловались в следственно управление СКР по региону. По словам женщины, врачи ей объяснили, что младенец родился с тотальной двусторонней пневмонией. В клиники ЮУГМУ комментировать ситуацию отказались, сославшись на врачебную тайну.