02 марта 2025

В Кургане готовят проект строительства IT-технопарка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане готовятся к строительству IT-технопарка
В Кургане готовятся к строительству IT-технопарка Фото:

Курганские власти заказали подготовительные работы проекта строительства IT-технопарка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«Власти заказали предпроектные работы для проекта строительства IT-технопарка в Кургане. На эти цели выделено 595 тысяч рублей», — сообщил источник. Информация также подтверждается данными из тендера. 

О планах на строительство IT-технопарка в прошлом году сообщал глава региона Вадим Шумков. Проект он презентовал на одном из форум предпринимателей. Для этих целей уже подобрана площадка и ее готовы подготовить для стройки в 2025 году. В IT-технопарке планируют проводить масштабные исследовательские работы. Пока власти обсуждают вопрос с привлечением каких средств будет строиться объект: при поддержке государства или частных инвесторов. Шумков отмечал, что на поиск партнера может уйти несколько лет. 

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Курганские власти заказали подготовительные работы проекта строительства IT-технопарка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. «Власти заказали предпроектные работы для проекта строительства IT-технопарка в Кургане. На эти цели выделено 595 тысяч рублей», — сообщил источник. Информация также подтверждается данными из тендера.  О планах на строительство IT-технопарка в прошлом году сообщал глава региона Вадим Шумков. Проект он презентовал на одном из форум предпринимателей. Для этих целей уже подобрана площадка и ее готовы подготовить для стройки в 2025 году. В IT-технопарке планируют проводить масштабные исследовательские работы. Пока власти обсуждают вопрос с привлечением каких средств будет строиться объект: при поддержке государства или частных инвесторов. Шумков отмечал, что на поиск партнера может уйти несколько лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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