В Кургане готовят проект строительства IT-технопарка

Курганские власти заказали подготовительные работы проекта строительства IT-технопарка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Власти заказали предпроектные работы для проекта строительства IT-технопарка в Кургане. На эти цели выделено 595 тысяч рублей», — сообщил источник. Информация также подтверждается данными из тендера.
О планах на строительство IT-технопарка в прошлом году сообщал глава региона Вадим Шумков. Проект он презентовал на одном из форум предпринимателей. Для этих целей уже подобрана площадка и ее готовы подготовить для стройки в 2025 году. В IT-технопарке планируют проводить масштабные исследовательские работы. Пока власти обсуждают вопрос с привлечением каких средств будет строиться объект: при поддержке государства или частных инвесторов. Шумков отмечал, что на поиск партнера может уйти несколько лет.
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