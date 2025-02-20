20 февраля 2025

В Кургане временно отключат воду в десятках домов и супермаркетах Заозерного. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В Заозерном на сутки отключат воду в десятках жилых домов
В Заозерном на сутки отключат воду в десятках жилых домов Фото:
новость из сюжета
Отключение воды в Кургане

В Кургане в микрорайоне Заозерный временно отключат воду в десятках домов и двух сетевых магазинах. Ограничение водоснабжения будет длиться с 24 по 25 февраля. Об этом сообщает АО «Водный Союз».

«В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по адресу: 7 микрорайон, д. 23, будет ограничено холодное водоснабжение в десятках домов в трех микрорайонах Заозерного. Ограничение будет действовать с 10:00 24 февраля до 07:00 25 февраля», — сообщается в telegram-канале компании. В «Водном Союзе» приносят извинения за временные неудобства и просят сделать необходимый запас воды.

Временное отключение воды коснется:

  • 7 микрорайон: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 15, 16, 18А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
  • 8 микрорайон: 2 ( АЗС Роснефть), 4 (Пятерочка), 5, 5а (Метрополис), 6, 6/1;
  • 16 микрорайон: 2, 6, 8, 10, 11, 12, 12/1, 12/2;
  • Тепловой пункт 168.

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В Кургане в микрорайоне Заозерный временно отключат воду в десятках домов и двух сетевых магазинах. Ограничение водоснабжения будет длиться с 24 по 25 февраля. Об этом сообщает АО «Водный Союз». «В связи с врезкой водопровода диаметром 160 мм по адресу: 7 микрорайон, д. 23, будет ограничено холодное водоснабжение в десятках домов в трех микрорайонах Заозерного. Ограничение будет действовать с 10:00 24 февраля до 07:00 25 февраля», — сообщается в telegram-канале компании. В «Водном Союзе» приносят извинения за временные неудобства и просят сделать необходимый запас воды. Временное отключение воды коснется:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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