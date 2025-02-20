В Челябинской области снижается количество разводов

В Челябинской области на 5% снизилось количество разводов в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Годовую статистику бракосочетаний и разводов, а также рождения детей и смертей раскрыли в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.
«Отмечена положительная динамика в уменьшении на 5% количества расторжений брака по сравнению с прошлым годом», — уточнила председатель Госкомитета Людмила Рерих. Всего в 2024 году совершено 415 924 различных юридически значимых действий.
Так, за минувший год в регионе зарегистрировано 124 191 актов гражданского состояния: из них 46 130 — браков и 29 160 свидетельств о рождении. Количество родившихся мальчиков до сих пор больше, чем девочек, в 2024 году на 2,7%. При этом наиболее популярными именами остались, как и в 2023 году, для мальчиков Миша, Артем и Саша, для девочек — София, Ева и Анна.
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