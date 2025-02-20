20 февраля 2025

В Челябинской области снижается количество разводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Разводов стало на пять процентов меньше, чем раньше
Разводов стало на пять процентов меньше, чем раньше Фото:

В Челябинской области на 5% снизилось количество разводов в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Годовую статистику бракосочетаний и разводов, а также рождения детей и смертей раскрыли в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.

«Отмечена положительная динамика в уменьшении на 5% количества расторжений брака по сравнению с прошлым годом», — уточнила председатель Госкомитета Людмила Рерих. Всего в 2024 году совершено 415 924 различных юридически значимых действий.

Так, за минувший год в регионе зарегистрировано 124 191 актов гражданского состояния: из них 46 130 — браков и 29 160 свидетельств о рождении. Количество родившихся мальчиков до сих пор больше, чем девочек, в 2024 году на 2,7%. При этом наиболее популярными именами остались, как и в 2023 году, для мальчиков Миша, Артем и Саша, для девочек — София, Ева и Анна.

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В Челябинской области на 5% снизилось количество разводов в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Годовую статистику бракосочетаний и разводов, а также рождения детей и смертей раскрыли в региональном Госкомитете по делам ЗАГС. «Отмечена положительная динамика в уменьшении на 5% количества расторжений брака по сравнению с прошлым годом», — уточнила председатель Госкомитета Людмила Рерих. Всего в 2024 году совершено 415 924 различных юридически значимых действий. Так, за минувший год в регионе зарегистрировано 124 191 актов гражданского состояния: из них 46 130 — браков и 29 160 свидетельств о рождении. Количество родившихся мальчиков до сих пор больше, чем девочек, в 2024 году на 2,7%. При этом наиболее популярными именами остались, как и в 2023 году, для мальчиков Миша, Артем и Саша, для девочек — София, Ева и Анна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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