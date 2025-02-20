20 февраля 2025

Пермяк отсудил более 100 тысяч рублей у кафе за отравление шаурмой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк отравился шаурмой и подал в суд на кафе
Пермяк отравился шаурмой и подал в суд на кафе Фото:

Житель Пермского края подал в суд на заведение, где купил шаурму. После посещения кафе, посетитель почувствовал себя плохо. Он обратился в суд и отсудил у владельца заведения 102 тысячи рублей. Об этом сказано на сайте Пермского районного суда.

«Суд первой инстанции удовлетворил требования истца. С кафе взыскали стоимость купленной продукции в размере 270 рублей, утраченный заработок пострадавшего — 7,3 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 60 тысяч рублей, штраф в размере 33,8 тысячи рублей, а также государственную пошлину в — 700 рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что у пермяка обнаружили сальмонелез. Сначала он хотел потребовать с кафе 200 тысяч рублей, но суд снизил стоимость компенсации. Решение суда в силу пока не вступило.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми и Пермском округе суд закрыл несколько кафе «Шаурма №1». В них готовили из просроченных продуктов, а также в помещениях не было воды.

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Житель Пермского края подал в суд на заведение, где купил шаурму. После посещения кафе, посетитель почувствовал себя плохо. Он обратился в суд и отсудил у владельца заведения 102 тысячи рублей. Об этом сказано на сайте Пермского районного суда. «Суд первой инстанции удовлетворил требования истца. С кафе взыскали стоимость купленной продукции в размере 270 рублей, утраченный заработок пострадавшего — 7,3 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 60 тысяч рублей, штраф в размере 33,8 тысячи рублей, а также государственную пошлину в — 700 рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что у пермяка обнаружили сальмонелез. Сначала он хотел потребовать с кафе 200 тысяч рублей, но суд снизил стоимость компенсации. Решение суда в силу пока не вступило. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми и Пермском округе суд закрыл несколько кафе «Шаурма №1». В них готовили из просроченных продуктов, а также в помещениях не было воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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