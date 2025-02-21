Госсекретарь США раскрыл правду о появлении COVID-19

Рубио: COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в Китае
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Рубио высказался за теорию о том, что вирус COVID-19 появился из-за утечки в лаборатории в китайском Ухане
Рубио высказался за теорию о том, что вирус COVID-19 появился из-за утечки в лаборатории в китайском Ухане Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

COVID-19 выбрался в мир из-за утечки в китайском Ухане. Госсекретарь США Марко Рубио выразил поддержку теории о лабораторном происхождении заболевания. 

«С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — заявил Рубио в ходе интервью с журналисткой Кэтрин Херридж. Их беседа транслировалась в прямом эфире на странице журналистки в соцсети Х.

Ранее после завершения двухлетнего расследования, американские законодатели опубликовали доклад, в котором утверждается, что коронавирус, вероятнее всего, произошел в результате лабораторной утечки. В документе подчеркивается, что COVID-19 «вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань».

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в китайском Ухане 17 ноября 2019 года. Спустя время во всем мире началась пандемия, ставшей одним из самых значительных событий XXI века.

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COVID-19 выбрался в мир из-за утечки в китайском Ухане. Госсекретарь США Марко Рубио выразил поддержку теории о лабораторном происхождении заболевания.  «С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — заявил Рубио в ходе интервью с журналисткой Кэтрин Херридж. Их беседа транслировалась в прямом эфире на странице журналистки в соцсети Х. Ранее после завершения двухлетнего расследования, американские законодатели опубликовали доклад, в котором утверждается, что коронавирус, вероятнее всего, произошел в результате лабораторной утечки. В документе подчеркивается, что COVID-19 «вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань». Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в китайском Ухане 17 ноября 2019 года. Спустя время во всем мире началась пандемия, ставшей одним из самых значительных событий XXI века.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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