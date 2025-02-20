20 февраля 2025

«Нос не ломали»: директор школы в Екатеринбурге рассказала о состоянии ученика после кровавой бойни

Директор школы в Екатеринбурге опровергла информацию о сломанном носе ученика
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Подравшиеся восьмиклассники из 142-й школы — друзья Фото:

Директор екатеринбургской школы №142 (Горный Щит, ул. Ленина, 15а) опровергла информацию о сломанном носе восьмиклассника во время драки. Мальчики, между которыми произошел конфликт, — друзья, рассказала URA.RU Наталья Обожина.

«Нос никому вчера не сломали. У ребенка только отек, никаких повреждений нет. Он в порядке. Кровь на полу была из-за удара в нос — там же капилляры слабые», — рассказала Обожина, отметив, что в больнице ему провели обследование, госпитализация не потребовалась.

По ее словам, мальчик учится во вторую смену, а подрался он со своим другом. «Наверное, они что-то не поделили, ничего серьезного не было. <…> Эти семьи дружат — я не знаю даже, как это могло произойти», — сказала директор. Она добавила, что родители не имеют претензий к учреждению.

В школе, как утверждает Обожина, уже прошли все профилактические мероприятия: провели беседы с родителями и школьниками, составили объяснительные протоколы. «Мы быстро среагировали на эту ситуацию. Для нас вообще это неожиданно, таких ситуаций никогда не было», — поделилась директор.

Подростки подрались вчера, 20 февраля, во время перемены. После потасовки пол в школе был залит кровью. По данным полиции, конфликт между школьниками исчерпан полностью.

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Директор екатеринбургской школы №142 (Горный Щит, ул. Ленина, 15а) опровергла информацию о сломанном носе восьмиклассника во время драки. Мальчики, между которыми произошел конфликт, — друзья, рассказала URA.RU Наталья Обожина. «Нос никому вчера не сломали. У ребенка только отек, никаких повреждений нет. Он в порядке. Кровь на полу была из-за удара в нос — там же капилляры слабые», — рассказала Обожина, отметив, что в больнице ему провели обследование, госпитализация не потребовалась. По ее словам, мальчик учится во вторую смену, а подрался он со своим другом. «Наверное, они что-то не поделили, ничего серьезного не было. <…> Эти семьи дружат — я не знаю даже, как это могло произойти», — сказала директор. Она добавила, что родители не имеют претензий к учреждению. В школе, как утверждает Обожина, уже прошли все профилактические мероприятия: провели беседы с родителями и школьниками, составили объяснительные протоколы. «Мы быстро среагировали на эту ситуацию. Для нас вообще это неожиданно, таких ситуаций никогда не было», — поделилась директор. Подростки подрались вчера, 20 февраля, во время перемены. После потасовки пол в школе был залит кровью. По данным полиции, конфликт между школьниками исчерпан полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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