Макрон пообещал подбодрить Трампа перед разговором с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал подбодрить американского лидера Дональда Трампа перед его разговором с российским президентом Владимиром Путиным. Он призовет Трампа быть более настойчивым и жестким в переговорах.
«Я собираюсь сказать ему: „Вы не можете быть слабым с президентом Путиным“», — передает слова Макрона телеканал France 24. Он добавил, что Трамп не должен проявлять слабость, так как это противоречит его интересам.
Макрон также отметил, что Франция не планирует отправку войск на Украину в ближайшее время. Однако страна рассматривает возможность предоставления ей гарантий безопасности после прекращения огня с Россией.
На днях стало известно, что Макрон посетит Вашингтон 24 февраля. На следующий день ожидается приезд премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Переговоры между Путиным и Трампом могут состояться в ближайшее время. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что для подготовки потребуется время, передает «Царьград».
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