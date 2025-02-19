Два топа европейской политики отправятся к Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопросы по Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
«Семь [американских] чиновников были в Европе, в Мюнхене, и разговаривали с нашими европейскими союзниками. На следующей неделе в Вашингтон приедут президент Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер», — сказал Уолтц. Он также заявил, что «все говорили об этом конфликте так, будто он никогда не закончится <...>, а президент Трамп заставил нас всех обсуждать, как все закончится».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил, что встреча Трампа и российского лидера Владимира Путина может состоятся уже в конце этого февраля. Однако он добавил, что точной даты пока нет.
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