В Екатеринбурге ФСБ задержала статусного полицейского

В Екатеринбурге ФСБ задержала начальника отдела полиции №2 (Кировский район) подполковника Александра Банникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«По предварительным данным, Банникову вменяют взятку. В задержании участвовали сотрудники управления службы безопасности регионального полицейского главка», — сказал собеседник агентства.
Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых сведения о задержании офицера на момент публикации новости пока не подтвердил, но и не опроверг. «Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства», — отметил Горелых.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФСБ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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