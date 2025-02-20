20 февраля 2025

В Екатеринбурге ФСБ задержала статусного полицейского

В Екатеринбурге задержали начальника ОП-2 Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Силовики задержали Александра Банникова Фото:

В Екатеринбурге ФСБ задержала начальника отдела полиции №2 (Кировский район) подполковника Александра Банникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«По предварительным данным, Банникову вменяют взятку. В задержании участвовали сотрудники управления службы безопасности регионального полицейского главка», — сказал собеседник агентства.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых сведения о задержании офицера на момент публикации новости пока не подтвердил, но и не опроверг. «Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства», — отметил Горелых.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФСБ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге ФСБ задержала начальника отдела полиции №2 (Кировский район) подполковника Александра Банникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «По предварительным данным, Банникову вменяют взятку. В задержании участвовали сотрудники управления службы безопасности регионального полицейского главка», — сказал собеседник агентства. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых сведения о задержании офицера на момент публикации новости пока не подтвердил, но и не опроверг. «Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства», — отметил Горелых. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФСБ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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