Общество В Екатеринбурге ФСБ задержала статусного полицейского В Екатеринбурге задержали начальника ОП-2 Банникова 21 февраля 2025 в 12:20 Размер текста - 17 + Силовики задержали Александра Банникова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге ФСБ задержала начальника отдела полиции №2 (Кировский район) подполковника Александра Банникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «По предварительным данным, Банникову вменяют взятку. В задержании участвовали сотрудники управления службы безопасности регионального полицейского главка», — сказал собеседник агентства. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых сведения о задержании офицера на момент публикации новости пока не подтвердил, но и не опроверг. «Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства», — отметил Горелых. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФСБ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге ФСБ задержала начальника отдела полиции №2 (Кировский район) подполковника Александра Банникова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «По предварительным данным, Банникову вменяют взятку. В задержании участвовали сотрудники управления службы безопасности регионального полицейского главка», — сказал собеседник агентства. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых сведения о задержании офицера на момент публикации новости пока не подтвердил, но и не опроверг. «Если информация найдет свое подтверждение, мы дополнительно проинформируем общественность о принятых мерах реагирования в рамках действующего законодательства», — отметил Горелых. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УФСБ. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям