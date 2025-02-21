Взамен угодившего за решетку мэра в Катав-Ивановском районе выбрали врио главы

В Катав-Ивановском районе Челябинской области выбрали временного главу взамен получившего тюремный срок Николая Шимановича. По информации источника URA.RU, им стал спикер райсобрания Александр Васильев.
«Депутаты собрались на внеочередную сессию 21 февраля. Временно исполнять обязанности главы района депутаты доверили председателю собрания Александру Васильеву. Спикером собрания временно будет зам Васильева Екатерина Куликова», — сообщил источник агентства.
Вопрос о назначении выборов нового главы на повестке пока не стоит, поскольку приговор суда в отношении Шимановича в силу пока не вступил. Формально он остается действующим главой. Однако, поскольку он находится в СИЗО и не может руководить районом, необходимо было назначить исполняющего его обязанности.
Суд Златоуста приговорил Шимановича к семи годам лишения свободы за мошенничество. Однако Шиманович может оспорить приговор.
От этого зависит и время, в течение которого районом будет руководить Васильев. Приговор может обжаловаться на протяжении нескольких месяцев. Только после вступления решения суда в законную силу объявят конкурс по выборам нового мэра. Полномочия Шимановича заканчиваются в 2026 году.
URA.RU пыталось связаться с Васильевым. На звонки корреспондента агентства он не ответил.
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